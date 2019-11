$!Impasses del Licey con los pagos revive agencia libre

En menos de un mes de torneo se ha filtrado las discrepancias entre la gerencia del Licey para acordar el salario con Juan Francisco y Arístides Aquino, un jonronero fuera del radar de las Grandes Ligas y el otro una figura emergente con proyecciones para ponerse fuera del circuito. Francisco se perdió los primeros dos partidos en desacuerdo con una propuesta de rebaja en sus pagos y firmó a escasos minutos del cierre del roster semanal. Aquino, que ha dicho que solo jugaría un mes, pedía “más de 17 mil dólares”, dijo ayer el presidente azul, Domingo Pichardo, que reveló el equipo no vislumbra un acuerdo con el toletero de los Rojos de Cincinnati por las exigencias que hace. Aquino no fue inscrito ayer en el roster semanal del club y Pichardo arremetió contra el jugador, al que se le habría ofrecido US$10 mil por un mes. “No ha hecho nada para exigir tanto. Aquino debe demostrar en Lidom. No le pagaremos ese monto”, dijo Pichardo a CDN. “Si él no se pone en precio no va a jugar con el Licey. Le estamos ofertando un buen salario, pero él debe de apurarse, ya que no lo pusimos en roster de esta semana y el tiempo se le está agotando”. Erick Almonte, que ha intervenido en ambos casos, entiende que la incorporación de la figura de la agencia libre en el circuito “acabará” con lo que considera “maltrato hacia los peloteros” en un negocio donde hay “equipos manejados como ventorrillos”. El presidente de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales lo dice en momento en que sindicato y liga ya iniciaron las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo, ya que el actual, firmado en 2015 por cinco temporadas, termina en febrero. “Los fanáticos se quejan de los pocos jugadores dominicanos de MLB, pero a los que quieren jugar no les quieren pagar”, soltó ayer Almonte por Twitter.

La agencia libre

Para participar en la Lidom un jugador debe pasar por el sorteo de novatos (si reúne los requisitos) y una vez seleccionado es propiedad del equipo mientras el club quiera. Por décadas, jugadores como Mickey Nazario (1974), Luis Schecker Ortiz (1981) y Miguel Batista (2002) han pedido que el sistema establezca parámetros que permita a los peloteros declararse agente libre. Un escollo que encuentra la agencia libre es establecer el tiempo de servicio a cumplir un jugador, en una liga donde no todos las selecciones en el sorteo entran a los planteles. “Si haces una agencia libre con la disparidad que tiene el Licey, Águilas y Escogido con relación a los otros tres está creando un desbalance en la liga”, dice Félix Decena, que ha fungido como ejecutivo de la Lidom, Pollos y Escogido además de que ha comercializado a los seis equipos. “No es que los dueños de aquellos equipos no tengan quizás más dinero que los otros tres, sino que el mercado de esos tres pueblos no resiste por los ingresos que tiene los tres principales. Está poniendo equipos con problemas económicos en contra de equipos que no tienen ningún problema económico”, dijo Decena a DL.

Decena entiende que una liga que no tiene derecho sobre jugadores (una parte importante pertenecer a otras ligas) se perdería el tiempo ofreciendo un contrato a alguien que puede ser detenido en cualquier momento, como ocurre en la actualidad. “Hay un problema serio que se llama Tigres del Licey. Es un club incorporado, no una compañía por acciones y sería injusto que el Licey participe en una liga cuando tú tienes compañías que persiguen el lucro y el Licey no lo hace. Simple y llanamente no puede repartir beneficios, tiene que invertirlo en el mismo equipo. Si el Licey genera 200 millones debe gastar 200 millones, pero eso no lo puede hacer el Escogido o las Águilas, es otro de los problemas, tendrían que ser igual la organización comercial”, opinó Decena.