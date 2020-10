$!Imputan a ex jefe de prensa por comprar opioides a lanzador que murió en MLB

Un gran jurado federal acusó al exdirector de comunicaciones de Los Angeles Angels, Eric Kay, el jueves por cargos relacionados con la muerte en 2019 del lanzador Tyler Skaggs, reporto T.J. Quinn, de ESPN.

Según la acusación formal, Kay, quien dijo a los agentes federales que proporcionó drogas a Skaggs, está acusado de distribuir una sustancia controlada que resultó en la muerte de Skaggs y de poseer fentanilo con la intención de distribuir el opioide.

Skaggs fue encontrado muerto el 1 de julio de 2019, luego de asfixiarse con su propio vómito, y una autopsia encontró oxicodona, etanol y fentanilo en el sistema del lanzador. Skaggs tenía 27 años.

Las autoridades policiales le han dicho a ESPN que creen que Skaggs inhaló oxicodona y probablemente no sabía que contenía fentanilo, una droga poderosa y mortal que a veces se agrega a otras drogas para hacer que los efectos sean más potentes.

Según una investigación de ESPN de 2019, Kay le dijo a los agentes de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. el año pasado que le había dado a Skaggs varias píldoras de oxicodona antes de que el equipo se fuera a una serie en Texas, donde Skaggs murió, y que los dos tenían un acuerdo en curso por el cual Skaggs pagó sus drogas y Kay las obtuvo de los distribuidores.

Kay dijo a los investigadores que vio a Skaggs inhalar oxicodona en su habitación de hotel la noche en que murió, pero que no creía que las drogas que Skaggs tomó esa noche fueran las mismas que Kay le había dado antes del viaje. Kay dijo a los agentes que una línea de las píldoras trituradas no era una sustancia que él reconociera.

Los fiscales dijeron en agosto que planeaban acusar a Kay de delitos de distribución relacionados con drogas, pero en ese momento no indicaron que lo acusarían de la muerte de Skaggs. En ese momento, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas emitió un comunicado que decía que después de la autopsia de Skaggs, "más tarde se comprobó que, de no haber sido por el fentanilo, el Sr. Skaggs no habría muerto".

Cuando se le preguntó quién había tomado esa determinación y cuándo, un portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo en agosto que no podía comentar. Un funcionario del médico forense del condado de Tarrant le dijo a ESPN en agosto que la oficina no había tomado tal determinación, no estaba al tanto de una autopsia posterior y no sabía cómo los fiscales habían llegado a esa conclusión.

Varios abogados defensores entrevistados por ESPN dijeron que ven varios obstáculos que el gobierno debe superar en un caso contra Kay, comenzando con el hecho de que los fiscales tendrán que establecer que el fentanilo u oxicodona mató a Skaggs, a diferencia del alcohol de grano en su sistema o algún otro factor. Los abogados también dijeron que el gobierno tendrá que demostrar que las drogas que Kay admitió haberle dado a Skaggs eran las mismas que tomó el lanzador la noche en que murió.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal de EE. UU. Y el abogado de Kay, Michael Molfetta, no respondió de inmediato las llamadas telefónicas el viernes.