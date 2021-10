$!Nova busca volver desde el Escogido

Iván Nova ya alcanza los US$39,8 millones en salarios en Grandes Ligas, llegó a la mítica cifra de 10 años de servicios y está a 10 victorias de alcanzar el centenar.

El derecho sancristobalense asegura que tuvo ofertas este 2021 tras ser dejado libre por los Filis y Rockies, pero prefirió tomarse un descanso para reponer energía y la plataforma donde espera probarse es con el Escogido.

Nova, de 34 años, se entrena en el campamento de los rojos en Baseball City (Boca Chica) y la gerencia cuenta con él para mediados de noviembre.

“Por razones personales decidí no jugar este año en Grandes Ligas o en otra organización en los Estados Unidos, pero eso no significa que yo haya dejado de jugar, yo me tomé un tiempo porque lo necesitaba, pero ya estoy de regreso otra vez y con Dios delante voy a dar lo mejor de mí”, dijo Nova a DL.

“Tenía unos problemitas de salud que no tienen que ver nada con pelota, creo que era el tiempo de yo aprovechar y recuperarme yo primero y después entonces volver a la pelota. Valió la pena, lo principal del ser humano es la salud y yo he jugado mucha pelota, gracias a Dios, necesito estar en buenas condiciones, también para mi familia, para mis hijos, sentí que era el momento de yo tomarme una pausa, así lo hice y ya estamos aquí”, dijo el ex Yanquis, Piratas, Medias Blancas y Tigres.

Su única estancia con los Leones (equipo del que asegura ser fanático) fue en la campaña 2009-2010 cuando trabajó 25.2 entradas con efectividad de 1.05, WHIP de 0.81 y 17 ponches. En lo adelante no obtuvo el permiso, además que afrontó una recuperación por cirugía Tommy John.

“Me gusta el juego, siento ese compromiso de querer seguir jugando, el día que no me guste me voy para mi casa. Soy escogidista hasta la muerte”, dijo Nova, un gigante de 6’5 pies.

Su carrera en la Gran Carpa presenta 90 victorias y 77 derrotas con 4.38 de efectividad en 1347,1 entradas.