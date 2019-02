$!Jansen listo para darle con todo; tras operación del corazón

Kenley Jansen dijo que su cardiólogo, el Dr. Koonlawee Nademanee, “probablemente es el mejor médico especialista en el mundo”. Podría estar en lo cierto, ya que además de haber reparado el corazón de Jansen, parece que también lo hizo a nivel mental.

El taponero de los Dodgers tiró una sesión del bullpen el miércoles y se vio tan bien que no pareciese que viene de someterse a un procedimiento de casi seis horas de duración a finales de noviembre, mediante el cual se le corrigió un defecto que le causaba arritmia cardíaca.

La temprana sesión de entrenamiento de Jansen en el Camelback Ranch representó un marcado contraste con lo que sucedió la primavera pasada, cuando decidió soltar el acelerador tras una extenuante campaña del 2017. Jasen sufrió una lesión en la corva mientras trataba apresuradamente de ponerse en forma justo antes de la temporada y tuvo una Serie Mundial de altibajos.

Jansen afirma que su corazón está bien, su mecánica de lanzar se siente sólida, la velocidad no es tan importante como el movimiento tardío de sus lanzamientos y está ansioso por ganar otra vez - no sólo porque está llevando una dieta baja en carbohidratos, azúcar y productos lácteos que le ha ayudado a perder 25 libras de peso hasta ahora.

“Perdió una sexta parte de él mismo”, dijo Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers. “Se encuentra bien motivado ahora mismo. Gran parte de su baja de juego se debió a la lesión que sufrió en la corva. Su mecánica de lanzar se salió de ritmo. Fue una experiencia de la cual aprendió y eso le ha servido mucho para encarar esta nueva campaña”.

“Algo en mí me dice que debo a demostrarles a todos que están equivocados”, declaró Jansen. “Tengo esa actitud desde que perdimos la Serie Mundial. Solamente deseo mejorar, competir como si estuviese luchando por ganarme un puesto, en lugar de tomarme unas vacaciones. Como equipo hemos llegado a la meta final, pero no la hemos cruzado, y eso me tiene con más hambre de triunfo. Ese es mi enfoque mental ahora mismo.

“Si ustedes vieron mi sesión del bullpen hoy (miércoles), creo que mis lanzamientos tienen más vida en comparación con la pasada primavera. Mi entrega al plato y el ángulo de mi brazo aún no están al 100%, eso es normal, pero la bola está saliendo de mi brazo con bastante facilidad, sin tener que esforzarme mucho. El año pasado, tuve muchos problemas con el efecto (de mi recta cortada). Tengo que ser honesto al respecto, no tuve un entrenamiento primaveral el año pasado. Mi enfoque mental ahora mismo es como el que uno tiene cuando llega a las Grandes Ligas por primera vez y tiene que luchar para ganarse un puesto”.

Ese no fue el caso el año pasado. El promedio de efectividad del lanzallamas en abril fue de 5.59 y eso hizo que todo el bullpen azul se viniera abajo. Trató de apresurar su recuperación tras sufrir un episodio de arritmia cardíaca en Colorado y su efectividad se desplomó a 7.88 en el mes de agosto. El derecho cedió par de jonrones en cuatro entradas en la Serie Mundial, según informó MLB.COM.

“Me tomó un mes después de la lesión en la corva para recuperar mi ritmo y luego mi corazón me detuvo”, lamentó. “No estaba listo y la incertidumbre comenzó. Este año, sé que voy a tener una pretemporada normal”.

Jansen dijo que no le preocupa que la pérdida de peso vaya a representar una disminución en la velocidad de sus pitcheos. Para él, lo más importante es el movimiento y el efecto tardío de su cutter.