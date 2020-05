Jesús Mejía: “Vamos a estudiar todas las vías posibles de mejorar el equipo”

A sus 31 años, Jesús Antonio Mejía Armenteros bien pudo estar un día cualquiera en un tribunal con su toga y su birrete. Pero este joven decidió, quizás desde niño, que además de estudiar derecho, le apasionaba el análisis del juego de béisbol, como ciencia. Y eso lo lleva a convertirse, desde el pasado jueves, en el gerente de los Gigantes del Cibao.

Esa designación le da la oportunidad de hacer historia, pues al ser el hijo del presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Vitelio Mejía, los convierte en la primera pareja del béisbol dominicano, y quizás del mundo, con esa condición de presidente y gerente.

Nadie se llame a engaños. Cuando su padre llegó a la presidencia de la liga, su hijo ya tenía siete años en las oficinas y en total 11, entre Leones del Escogido y Toros del Este, acumulando cuatro campeonatos.

—CSG: ¿Existen jugadores en el mercado?

JM: Vamos a estudiar todas las vías posibles de mejorar el equipo y eso incluye el mercado de cambio. No hay nada oficial, pero vamos a evaluar todas las vías posibles de mejorar el equipo, eso incluye agente libre, firma de importado y posible mercado de cambio, siempre y cuando sea movimiento para fortalecer el equipo esta misma temporada.

—El equipo no va a postemporada las últimas dos campañas, ¿qué metas tienes?

“La primera meta es clasificar al round robin, claro se trabaja para ganar todo, pero se empieza por algún lado.

—¿Sientes presión por eso?

Lo que hay que pensar es en el futuro, en fortalezas y debilidades. Incluso los equipos campeones inmediatamente ganan una corona tienen que al otro día empezar a trabajar para fortalecerse para el año que viene. Este caso es el mismo, creo que es mejor mirar al futuro y no pensar en lo que ya pasó.

—¿Tu reacción al ser designado en el puesto?

Muy contento. Siempre es bueno sentirse valorado en la institución que tú trabajas y eso te hace entender que tu trabajo no ha sido en vano, que puedes hacer un nombre y que te tomen en cuenta para cargos de esa magnitud. Sí fue una decisión un poco difícil, porque yo le tengo mucho agradecimiento al equipo de los Toros y cuando te digo el equipo, te hablo de la figura del gerente, la figura de operaciones, y especialmente a la figura de la presidencia y la vicepresidencia.

—¿Qué dices al hacer historia con tu padre como presidente de la Liga y tú un gerente?

Me hace sentir orgulloso. Ver que tu familia está ascendiendo y haciendo un nombre dentro de lo que es el mundo del béisbol, que puede ayudar a futuras generaciones de tu familia que quieran hacer familia en el mismo, es un motivo de orgullo. No crea ningún tipo de presión —sobre el puesto de su padre—, de incomodidad, porque ya he aprendido a manejarme a este nivel profesional de operaciones de béisbol. Puedo decir que sabemos separar lo profesional de lo personal en ese sentido.

—¿Qué comentario te dijo tu padre al enterarse?

“Me dijo ‘Felicidades, me siento orgulloso’ porque es un reconocimiento a mi carrera de 11 años”.

—¿Cuándo te instalas en tu oficina en San Francisco de Macorís?

Vamos a hacer eso esta semana. Pero sí estamos teniendo reuniones de manera virtual, en constante comunicación que es una ventaja que permite la tecnología de hoy.

—¿Sientes que hay que acelerar el paso para conformar el equipo?

La palabra no sería acelerar el paso, pero sí te diría que hay que trabajar duro y con un objetivo claro, establecer un plan de trabajo y ejecutarlo. Trabajando bien, podemos compensar cualquier eventualidad que surja con el tiempo.

—¿Cuándo anunciarás mánager?

Estamos empezando a evaluar opciones. Sí tenemos un perfil, queremos un mánager con experiencia en la liga, que esté adaptado al béisbol moderno y que tenga liderazgo positivo dentro del clubhouse. En el béisbol moderno hay que ganarse al jugador. Vamos a entrevistar mánagers nativos como extranjeros, entiendo que para el mes de julio vamos a tener un dirigente con el perfil que buscamos.

—¿Eres de la sabermetría o una combinación?

Yo te diría que tengo filosofía de nueva escuela y creo que combino ambas cosas: tanto el escauteo como la sabermetría. A veces cuando uno dice nueva escuela, la gente cree que uno tiene la filosofía extrema en cuanto a estadísticas, pero no es el caso.

—¿De dónde sacas buena parte de tu filosofía?

Es una constante, desde que empecé la carrera en el béisbol. Me apasiona mucho la lectura del juego. Siempre leo libros, porque aprender de grandes mentes así te aporta bastante. Puedo mencionarte Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game, de Michael Lewis. El 2% Extra (The Extra 2%), de Jonah Keri y The Yankee Years, de Joe Torre y Tom Verducci.

—¿Qué piensas de la dirigencia de los Gigantes?

Es otro gran grupo, que tiene como meta sacar a los Gigantes adelante. Y demás está decirte que esa consideración que ellos me dieron de entrevistarme y de ofrecerme ese cargo, hay que agradecerlo eternamente, que consideren que tú tienes la capacidad de levantar un equipo de béisbol.