$!Jeurys Familia envía mensaje de despedida a los fanáticos de los Mets

El dominicano Jeurys Familia envió un mensaje de despedida por las redes sociales a los fanáticos de los Mets en el último fin de semana de la temporada.

“Sé que las cosas no han sido fáciles pero cada día que me levanto de la cama una de las primeras cosas que se me pasa por la cabeza es qué hacer para ser mejor y dar lo mejor a los mejores fanáticos del mundo del béisbol.”

Familia, cuyo contrato también expira después de esta temporada, escribió un mensaje sincero para los fanáticos de los Mets y lo publicó en Instagram durante lo que podría ser sus últimos juegos con el equipo.

“Tengo un tatuaje muy grande en el fondo de mi corazón que dice Mets de por vida. Para la afición, a pesar de todos los abucheos, malas palabras y todo lo malo que puedan pensar de mí o desearme, me pongo en su silla y Lo entiendo perfectamente”.

Familia firmó un contrato por tres años y $ 30 millones para unirse a los Mets antes de la temporada 2019. De sus 499 apariciones en su carrera, 469 fueron con los Mets.

“No tengo palabras para describir todos mis sentimientos por Nueva York”, escribió.