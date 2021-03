Vídeo: Jeurys Familia dice no tiene presión para el 2021

El relevista dominicano Jeurys Familia llega a su última temporada de un contrato por tres años que firmó con los Mets de Nueva York.

Pero a pesar de haber perdido el puesto de cerrador durante este proceso, Familia no tiene ningún miedo de caras a una campaña de retos.

“Presión no siento, pero quiero demostrar que queda Familia para un rato y lo importante es que estoy saludable y estoy 100 por ciento que haré el trabajo”, dijo Familia vía Zoom.

Familia viene de poner marca de 2-0 y 3.71 de efectividad en el 2020 y el quisqueyano está confiado de lo que viene por delante.

“Voy a hacer buen trabajo este año porque es el deporte que elegí, lo que amo hacer. No siento presión porque voy a la agencia libre, sé que voy a hacer mi trabajo y si me quedo bien, y si no pues seguimos p’adelante”, insistió.

Familia habló sobre la experiencia de lanzar durante una temporada recortada de 60 partidos debido a la pandemia y cómo se sintió en el proceso.

“Me sentí bien, al principio las cosas no salían a mi manera, pero con todo lo que pasó la temporada pasada, COVID, pandemia, que tuvimos que irnos a entrenar en casa, si íbamos a jugar o no, me sentí satisfecho porque al final jugamos y el trabajo que hice no fue un trabajo que no fue muy mal, me sentí bien a pesar de todo”, contó.

También habló sobre su primera presentación de los entrenamientos de primavera y cómo manejó sus lanzamientos.

“Me sentí súper excelente ya que tenía un tiempo sin enfrentar bateadores. He estado trabajando en mi comando. Los resultados de hoy son bien positivos para mí porque me sentí bien con mi sinker y todos mis pitcheos”, dijo.

Familia jugará su décima temporada en las Grandes Ligas, nueve de ellas con los Mets y una con los Atléticos de Oakland.

Tiene una marca de por vida de 23-21 y 3.20 de efectividad, con 124 salvamentos y un liderato.