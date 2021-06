Johnny Cueto dice que mejora con cada salida

El derecho dominicano Johnny Cueto fue a la lista de lesionados el 15 de abril con molestias en el costado y duró casi un mes fuera de acción con los Gigantes de San Francisco, hasta que regresó el 9 de mayo.

Seis salidas más tarde, Cueto manifiesta que con cada apertura que ha realizado, se ha sentido mucho más fuerte.

“Cada salida me estoy sintiendo mejor y me estoy fortaleciendo, me siento mejor sí”, dijo Cueto en una entrevista vía Zoom de los Gigantes, tras su más reciente salida del pasado domingo en la que trabajó cuatro entradas y un tercio, permitiendo tres carreras y cargando con la derrota.