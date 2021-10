$!Jorge Pérez: “El draft es la solución a problemas en RD”

En Grandes Ligas lo tienen claro, ya no andan con rodeos. La implementación de un sorteo internacional para reclutar a los jóvenes latinoamericanos es la única fórmula que ven viable para terminar con una serie de vicios que afectan una industria que tiene epicentro en la República Dominicana.

“A mí me parece que el draft es la solución a los inmensos problemas que hay en el país en estos momentos, inmensos problemas con los acuerdos ilegales, tempranos para el uso de drogas, con algunos agentes inescrupulosos, no todos, pero algunos”, dijo el miércoles Jorge Pérez-Díaz, vicepresidente internacional de la Major League Baseball.

“El hecho de que (en) el draft un equipo no sabe lo que otro equipo va a hacer antes que ellos impide que lleguen a estos acuerdos, impide que haya esta relación de antemano con agentes y con peloteros que realmente daña, daña el sistema”, dijo Pérez, de 65 años, un abogado que fue secretario de Justicia y procurador de Puerto Rico.

En visita al país para anunciar el aporte de US$300,000 por parte de la MLB a la Comisión Nacional de Béisbol para el remozamiento de 30 plays en igual número de provincias, Pérez indicó que hicieron la propuesta del draft al sindicato de peloteros de la MLB y se encuentran negociando.

“No ha sido posible (acabar con los preacuerdos), lo hemos tratado, nosotros no le damos validez, el que venga con un acuerdo verbal que no está firmado con un UPC (contrato de uniforme de jugador) para nosotros no existe, pero la realidad es que pues sí, están ocurriendo y hemos tratado de todas maneras con tal de evitarlo, pero no lo hemos logrado”, dijo Pérez sobre los pactos que realizan los entrenadores con los equipos con niños entrando en la adolescencia.

El sorteo, de ser aprobado, tiene su borrador preparado para entrar en vigencia a partir de 2023. El número de rondas y otros detalles de momentos no se han hecho público.

“Entendemos que con el draft, estamos seguros que con el draft eso acaba porque usted puede llegar a un acuerdo con un muchacho a los 13 años, que es la cosa que está pasando, pero el equipo que viene antes que usted a escogerlo lo escoge y usted no puede hacer nada, eso evite definitivamente los preacuerdos”, dijo Pérez tras ser entrevistado en el Ministerio de Deportes, donde se anunció la inversión.