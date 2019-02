Jorge Polanco, otra jugada exitosa con el dopaje que da fortuna

El 18 de marzo pasado, Jorge Polanco ganó más titulares que en sus ocho años como profesional por su positivo de Stanozolol en la parte final de la pretemporada, purgó una sanción de 80 partidos que le impidió cobrar US$244,720 (el salario de un ingeniero senior en Apple) y en su regreso jugó 77 partidos en los que acumuló 1.5 victorias sobre jugador reemplazo.

Once meses después Polanco, de 26 años, ha vuelto a las portadas con el acuerdo laboral ¡con los mismos Mellizos! que, bien administrado, garantiza su futuro económico.

Minnesota podía pagar el mínimo a Polanco hasta 2020 cuando entraría al arbitraje y en 2023 era cuando llegaría a la agencia libre. Pero ambas partes se pusieron de acuerdo y establecieron un pacto que garantiza cinco años y US$25,750,000, con opciones que lo pueden extender a siete años.

Con Polanco y su más reciente acuerdo se cumple lo que dice Anthony Bosch, cerebro de la trama de dopaje más grande descubierta en el béisbol, Biogenesis.

“Veamos, soy el cuarto jardinero y gano US$1.1 millones. Me dopo y en mi año de agencia libre, si me convierto en jardinero titular, veamos, gano US$4.3 millones. Me atrapan, pierdo US$500,000. Pero gané US$4 millones. Simple matemática. Mira a todos esos tipos que fueron atrapados, consiguieron mejores contratos después, incluyendo Melky. ¿Cómo vas a derrotar el sistema si estás premiando a esos tipos? ¿Ahora el Salón de la Fama? M... para el Salón de la Fama. (A los jugadores) no les importa el Salón. (A los jugadores) les importa el dinero, hermano. Esto es un negocio”, dice Anthony Bosch al libro Baseball Cop.

Petromacorisano firmado en 2009 por Fred Guerrero y un bono de US$750,000 en la misma zafra de Miguel Sanó, Polanco debutó en 2014, pero solo jugó cuatro partidos, cinco en 2015 y en 2016 tuvo 69. Fue en 2017 cuando vio acción con regularidad, con una línea de .256/.313/.410 de promedio de bateo, embasarse y extrabases. La primavera siguiente fue atrapado, pero un año más tarde la operación ha surtido su éxito.

Mientras la Major League Baseball como oficina de operaciones incrementa los controles de dopaje en acuerdo con el sindicato de jugadores, los equipos hacen caso omiso cuando tienen interés en un pelotero.

De hecho, Jenrry Mejía, el primer jugador suspendido por fallar tres veces a una sustancia y expulsado de por vida, acaba de recibir un perdón y tiene contrato con los campeones de la Serie Mundial, Medias Rojas de Boston.