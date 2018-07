José Bautista fue recibido en grande por Toronto, su antigua casa

"He jugado muchos juegos en este estadio”, dijo Bautista al New York Daily News. “Cada vez que vamos a un estadio diferente, los entrenadores tratan de hacerse una idea de cómo rebota la pelota y cómo jugamos a la defensa ", dijo Bautista. "Especialmente siendo el coach de tercera base, él quiere saber cuándo puede indicar a los muchachos y dónde están algunas de las ventajas. Entonces, estaba compartiendo algo de información con él, ya que jugué tantos juegos aquí, es algo que quieres hacer. Obviamente estoy más que contento de hacer eso. Solo te hace darte cuenta de lo bien que conozco este estadio. Fue bueno hacerlo”.

El jardinero veterano había merodeado por los rincones y grietas de este estadio durante nueve temporadas antes de que los Azulejos lo dejaran ir después de la temporada 2017, pero no estaba reviviendo glorias pasadas. Estaba ocupándose de los asuntos del parque. Bautista estaba mostrando al coach de tercera base de los Mets, Glenn Sherlock, las peculiaridades de las vallas de todo el campo para tratar de ayudarlo a evaluar cómo orientar a los corredores de base en un estadio de béisbol poco familiar de la Liga Americana, en especial para los Mets.

Desde que se unió a los Mets el 22 de mayo, Bautista tiene un porcentaje de embasamiento de .418. En sus 14 juegos previos, bateó .300 con cinco dobles, tres jonrones, 10 impulsadas y 11 carreras anotadas. "Siempre supe que él era un buen bateador, un All Star hace tres años, en el ’15 creo que fue", dijo el mánager de los Mets, Mickey Callaway. "Se mantiene en muy buena forma, probablemente la mejor forma que cualquiera en nuestro equipo, sin embargo, él es uno de los tipos más viejos. Él tiene un gran enfoque, todavía tiene velocidad de murciélago. No estoy sorprendido por lo que está haciendo. Probablemente solo necesitó algunos turnos al bate para ponerse en ritmo, ahora estamos viendo la consecuencia de él ponerse en marcha".

Bautista también ha tenido un impacto en el clubhouse. Se ha dedicado a trabajar con el joven campocorto Amed Rosario. "Me ha enseñado mucho sobre su rutina y su enfoque", dijo Rosario. "Trabajamos juntos en las (jaulas de bateo) y él me habla mucho sobre lo que debería estar buscando en el plato, lo que debería hacer como parte de mis rutinas. Observo cuáles son sus rutinas. "Y él solo me dice que juegue con confianza en el plato", dijo Rosario. "Esperar mi lanzamiento".

Para los Mets, eso podría ser una inversión en el futuro, ya que Rosario ha mostrado algún progreso en su maduración en el plato de un novato de swing libre. En los tres partidos previos al juego del martes por la noche, Rosario había sido boleado seis veces, incluido un juego de tres caminatas, la mayor cantidad de su carrera. También estaba bateando .286 con un porcentaje de embasarse de .388 en sus 16 juegos previos.

Y el martes por la tarde, Sherlock dijo que la idea de Bautista sobre el poco familiar estadio podría ser valiosa. La última vez que los Mets jugaron aquí fue en 2015, cuando Sherlock fue el mánager de los Diamondbacks.

De manera que, estaba agradecido de que Bautista le pudiera dar algunos consejos.

"Hay áreas donde hay plástico sobre las señales y la pelota muere. Hay lugares en el campo donde la pelota rebota muy alto, eso puede jugar la forma en que corremos a los muchachos", dijo Sherlock. "Cada vez que entramos a un estadio nuevo, donde no jugamos regularmente, nos ayuda a tener una idea de cómo juega el jardinero. Eso ayuda”.