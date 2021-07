$!José Ramírez: “No me gusta el bulto”

El tercera base dominicano José Ramírez ha quedado entre los finalistas para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en tres de las últimas cuatro temporadas.

Sin embargo, la noción es que pasa desapercibido y que no se le da el crédito que se merece el jugador de los Indios de Cleveland.

La respuesta del señor LaPara es simple: no le gusta la extravagancia.

“Soy un tipo que no me gusta el bulto, me gusta hacer las cosas y no el bulto”, dijo Ramírez al conversar con Diario Libre.

Los Indios de Cleveland se encuentran en la segunda posición de la División Central de la Liga Americana, a cinco partidos de los Medias Blancas de Chicago, pero Ramírez entiende que en la segunda mitad podrán mejorar.

“Tenemos un equipo bueno, pasaron muchas lesiones. Este año no hemos jugado con el equipo completo, pero cuando regresen los muchachos nos debe ir bien”, indicó.

Ramírez batea .260, con 19 jonrones y 52 remolcadas, con 60 anotadas y un OPS+ de 132. ¿Busca algo esta temporada?

“Lo que quiero es mantenerme saludable y que Dios me mantenga alejado de las lesiones”, señaló.

Ramírez llegó a su tercer Juego de Estrellas, algo que sabía desde hace un tiempo que lo podría lograr.

“Tenía en mente que venía al Juego de Estrellas porque era uno de los tercera base que estaban mejorcitos”, comentó.

Y dijo que durante la temporada muerta trabajó duro en su físico para poder rendir como lo ha hecho en el terreno de juego.

“Trabajé mi físico para bajar grasa y en el bateo, me mantuve haciendo lo mismo de siempre”, agregó el antesalista.