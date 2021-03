Juan Soto apuesta a él por encima de Trout

La sensación del bateo, un futuro inmortal, el pelotero de una generación, comparaciones con Ted Williams y demás han sido parte de la primavera del jardinero dominicano Juan Soto, de los Nacionales de Washington. A sus 22 años, Soto sabe lo que quiere y cómo lo quiere y si lo ponen a elegir entre él y otro, ya sea Mike Trout, Fernando Tatis Jr. o quién sea, siempre se elegirá él mismo. “Para mí, mi mentalidad siempre voy a mí, confío en mí, en mis habilidades. Siempre he comentado que esos jugadores, me gusta su forma de estar, para mi son super estrellas, increíbles, pero al final del día cuando vamos tú a tú, yo voy a mí. Nunca le quitaré mérito a Mike Trout. Para mí, él es uno de los mejores, pero cuando lo comparan entre él y a mi, yo siempre me escogeré a mí por encima de cualquiera”, dijo Soto en una entrevista vía Zoom. ¿Y por qué no? MLB ya lo considera el tercer mejor jardinero de las Grandes Ligas, solo detrás de Trout y Mookie Betts. En apenas tres años en Grandes Ligas ya tiene un título de campeón (2019) y un liderato de bateo de la Liga Nacional, luego de promediar .351 la pasada campaña.

El trata de tomar las cosas con calma y a pesar de ser sumamente confiado en sí mismo, sigue siendo humilde y disfruta el juego. “Lo que más me gusta es batear. Me encanta el juego, salir a jugar duro, escuchar la bulla de la gente, pero definitivamente lo que más me gusta es batear. Pero cuando hago una jugada en los jardines, correr las bases, eso también es bueno”, agregó. Soto salió de juego el jueves al sentir un apretón en la pantorrilla derecha durante un turno al bate de 11 lanzamientos ante su compatriota Sixto Sánchez, de los Marlins de Miami. Soto recibió tratamiento el viernes y con un día libre el sábado, se espera que vuelva a la alineación el domingo. “Sentí que se apretó un poco la pantorrilla, pero todo va a estar bien en ese sentido”, dijo el quisqueyano.

