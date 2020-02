$!Juan Soto con la actitud de Pujols: “Vengo a pelear un puesto en el equipo”

¿De qué manera pegar cinco jonrones en la postemporada en camino a un campeonato de la Serie Mundial y hacerse un nombre en las Grandes Ligas cambia la mentalidad de Juan Soto de cara al entrenamiento de primavera?

En absoluto, en realidad.

“Es la misma mentalidad: tienes que hacer el equipo”, dijo el lunes por la tarde, el último día en que los jugadores de posición de los Nacionales tuvieron que presentarse en el FITTEAM Ballpark de Palm Beaches. Así lo hacía Albert Pujols en sus años con los Cardenales cuando trituraba récords de precocidad, así lo hace en la actualidad.

¿Realmente necesita cuestionar eso? El año pasado, Soto conectó 34 jonrones (empatado con Anthony Rendon en el liderato del club) y con una línea ofensiva de .282/.401/.548 antes de su explosión en octubre, durante el cual acumuló un OPS de 927 y 14 carreras impulsadas. Sin embargo, el jugador de 21 años considera que su lugar en el jardín de los Nacionales es una competencia, no una garantía.

“Voy a luchar por mi lugar”, dijo. “Voy a seguir trabajando duro, seguir jugando al béisbol de la manera correcta porque hay muchos jugadores nuevos, muchos jardineros nuevos y no quieres sentirte cómodo en este equipo. Quieres seguir adelante. Vengo a jugar por un lugar, y es por eso que estoy aquí“.

Soto tendrá la oportunidad de ser un contribuyente importante en los Nacionales esta temporada, especialmente cuando buscan reemplazar la producción ofensiva de Rendon, quien firmó con los Angelinos como agente libre. Su actitud de “ganar todo” se sienta bien con el dirigente Dave Martínez.

“Me gusta que piense de esa manera”, dijo Martínez. “Hablamos de complacencia. Cuando hace comentarios como ese, sé dónde está. Y eso es algo bueno. Dicho esto, jugará en el jardín izquierdo. Él se ve muy bien.”

Para seguir mejorando, Soto se está centrando en su swing, enfoque de dos golpes, defensa y corrida de bases. Se asegura de descansar su cuerpo mientras sigue la misma rutina que lo ayudó a encontrar el año pasado. Soto quiere trabajar en su rendimiento general porque “todo ayudará al equipo a ganar”, dijo. No solo un aspecto particular.

Más allá de su juego, Soto tiene el potencial de convertirse en uno de los nombres más importantes del juego. Él ya está en una compañía de élite para su edad. Solo siete jugadores en la historia del béisbol: Mike Trout, Jimmie Foxx, Ted Williams, Rogers Hornsby, Ty Cobb, Mel Ott y Mickey Mantle, han bateado mejor que él hasta los 21 años.

“Después de haber estado con él durante un año y medio, sé quién es y sé lo que está tratando de hacer”, dijo Martínez. “Y sé que él quiere ser el mejor”.

Durante su tiempo en casa esta temporada baja, Soto aprendió de aquellos que han jugado en las Grandes Ligas antes que él. Si bien decidió mantenerlos sin nombre, compartió el impacto de sus palabras.

“Vi muchas leyendas allí en la República Dominicana”, dijo. “Siempre vienen a mí como si fueran mi papá, y me siento muy orgulloso de eso. Me siento realmente asombroso. Cada consejo que me dan se siente realmente bien. Solo intentan ayudarme, y lo aprecio”.

Soto no deja que el éxito del año pasado altere quién es o su enfoque.

Hay uno, cambio, que él abraza.

“Somos campeones”, dijo. “Esa es la diferencia; ahora somos los campeones. Ahora nos sentimos mejor, ahora estamos felices de volver y mostrarle a la gente que podemos hacerlo nuevamente ”.