Juan Soto, el bailarín de los Nacionales de Washington

Cuando Kendrick disparó su cuadrangular, Soto, que estaba sentado en las gradas con una mascarilla, saltó al techo de la cueva y bailó el éxito de 1995 de Montell Jordan “This Is How We Do It” que salía de los altavoces.

Repitió la celebración cuando Harrison conectó su primer jonrón de 2020 una entrada después.

Fue la tercera victoria consecutiva de los Nacionales después de un inicio 1-4; mientras que el equipo de los Mets ha perdido seis de siete encuentros.