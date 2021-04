$!Juan Soto estará descansando en la lista de lesionados

Juan Soto fue a la lista de lesionados por una molestia en el hombro que solo le afecta al momento de tirar la bola.

“Definitivamente es cuando tiro, no siento nada cuando bateo. Cada vez que tiro la bola me molesta. Fue duro para mí el tener que ir a la lista de lesionados, trato de hacer lo mejor de estar en el terreno. Todos los días trabajo en mi cuerpo para estar bien, es difícil estar en la lista de lesionados, pero ellos me quieren mantener sano”, dijo Soto en un Zoom de los Nacionales.

En lo inmediato, el dominicano será enviado a descansar y recuperar su condición lo más pronto posible.

“Ahora mismo solo estoy descansando lo más posible, masajes y eso para ir un poco más lento. Solo me toca relajarme y descansar”, indicó.

Soto está bateando .300, con dos jonrones en la temporada y dice que se siente cómodo.

“Le he estado dando duro, pero no han estado cayendo como he querido. Le estoy dando para todos lados y me sentía bien. Esto me obliga ahora a pensar un poco más y volver con más fuerza”, agregó el jardinero.