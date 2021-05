$!Juan Soto regresa pero con cuidado

Soto, campeón de bateo vigente de la Liga Nacional, dice que se siente mejor del hombro y que la molestia ha cedido bastante.

“Me he sentido muy bien en los últimos días, he estado tirando y haciendo ejercicios para el hombro. Me siento bien, no siento nada cuando haga swing, solo siento algo cuando tiro, pero ahora me siento bien”, agregó.