Juan Soto un fenómeno que no esperaba el béisbol

ESTADOS UNIDOS. El dominicano Juan José Soto no era ni siquiera la figura principal en su propio campamento primaveral. Ese era un compatriota suyo, Víctor Robles. Era Robles, con su velocidad de gacela, quién llevaba el título de mejor prospecto de los Nacionales y era candidato a subir a la cima del béisbol. Robles, dos años mayor y quien venía de un 2017 que comenzó en Doble-A y cerró en las Grandes Ligas, era la carta bajo la manga de Washington.

Pero ya estamos en junio y es Soto quien se ha convertido en la figura a seguir. Después de conectar un par de jonrones el miércoles ante los Yankees, Soto se ha reafirmado como uno de los jugadores más importantes de los Nacionales, sin importar edad ni posición. Y lo más impresionante de este adolescente -nació una semana después del final de la Serie Mundial de 1998- es que es un pelotero completo. No sólo está dando jonrones. Está haciendo cosas que peloteros de 25 años todavía no dominan. Ni hablar de niños de 19 años que empezaron el año en Clase-A.

El chico todavía no ha dado un bambinazo hacia su banda en las Grandes Ligas: cuatro son hacia el otro lado y uno, el último, por todo el jardín central. Sólo uno de sus jonrones llegó ante un pitcher derecho. Eso podría sonar como un problema hasta que recuerdas que Soto es un bateador zurdo. Cinco vuelacercas en la Gran Carpa, cuatro ante pitchers de su misma mano. Bryce Harper, en comparación, bateó seis jonrones ante lanzadores zurdos en toda su temporada de novato (119 juegos).

Soto está conectando sencillos y dobles, no sólo jonrones, y su línea ofensiva es de .344/.447/.641. Está dominando a los pitchers zurdos. Y tiene más boletos que ponches. Todo eso cortesía de un jugador que todavía no tiene 600 visitas al plato. No estamos hablando de turnos en Grandes Ligas, sino sumando todos los niveles por los que ha pasado en liga menor.

Como dijo Justin Miller, el relevista de los Nacionales, después de la victoria del miércoles en Nueva York: “Él es una realidad”, segun informó de Matthew Leach MLB.com.

Este jovencito jugó el año pasado entre categoría de Novatos y Clase-A baja. Es increíblemente talentoso y también increíblemente refinado en la caja de bateo. Ha ayudado a una ofensiva que ha tenido que sobrevivir son varios integrantes clave, y ahora varios de ellos están regresando. Adam Eaton y Daniel Murphy volvieron hace poco, rayos de esperanza para el feroz ataque con el que soñaron los Nacionales en los entrenamientos.

Entonces, vamos a deleitarnos con los números. Siempre es divertido hacerlo. Soto es el quinto jugador más joven en pegar más de un jonrón en un juego, uniéndose a nombres como Andruw Jones y Ken Griffey Jr. Además, es el jugador más joven en pegar un bambinazo en un estadio llamado Yankee Stadium desde Griffey.

Pero tenemos que entender también que esto es más que una arrancada súper caliente. Soto tiene una madurez al momento de entrar en la caja que hace que se sienta diferente a muchos de los novatos sensación que hemos visto recientemente. Quizás haga cosas así por muchos años.