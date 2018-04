Juanchy Sánchez cree que República Dominicana puede montar juegos de Grandes Ligas

“Claro que sí (que es posible), si se hace en Puerto Rico, ¿por qué no se puede hacer aquí? Yo sé que aquí hay gente que es capaz de montar ese evento”, dijo Sánchez a DL.

Mala experiencia

Los referentes más cercanos no dejan a Dominicana como una sede atractiva para traer partidos internacionales.

La última visita de la liga al país fue entre el 11-12 de marzo del 2000 cuando en el parque Quisqueya los Medias Rojas se midieron a unos Astros con figuras como Pedro Martínez, Moisés Alou, Jeff Bagwell y José Lima.

Para el choque los boletos costaron RD$1,000 en palcos A, RD$600 en AA, RD$350 en preferencias y RD$50 en gradas, para entonces los precios más alto que se habían cobrado en béisbol en el país. De los 1,411 palcos A 1,200 fueron reservados por la MLB.

Con el dólar estadounidense adquiriéndose a RD$16.05 en esa fecha, los tickets costaban US$63, US$38, US$22 y US$3. Pero solo 4,500 de las 18,000 boletas puestas a la venta fueron adquiridas de acuerdo con el libro Growing the Game: The Globalization of Major League Baseball.

“Creo que es extremadamente abusivo para nuestro país. Probablemente el 80% de nuestra gente no puede pagar esos precios. Creo que debieron ser más bajos”, dijo entonces Pedro Martínez a Alan M. Klein.

Un año antes estuvieron los Expos y los Mets con un escenario no muy diferente. La enorme cantidad de butacas vacías en las últimas dos versiones de la Serie del Caribe (2012 y 2016) también ha dejado dudas sobre el respaldo que puede generar este tipo de eventos.