$!Jugadores claves para los equipos en esta temporada

Su presencia en el lineup sobresale más ahora que los texanos no lograron agregar un bate de impacto en la agencia libre. El éxito de Texas será dictado por el éxito de Gallo en el 2020.

-En los Vigilantes de Texas: Joey Gallo, OF

-En los Marineros de Seattle: Jarred Kelenic, OF

En la versión original de este artículo me fui por Shohei Ohtani en este lugar para el 2020, debido a que el fenómeno japonés puede causar un impacto élite desde la lomita y en la ofensiva, aspectos que han afectado al equipo por lesiones. Pero, bueno, recapacité, ¡no cabe duda de que en Los Ángeles-Anaheim el más indispensable es Mike Trout! ¿Todos contentos ahora?

La llegada del cubano no sólo prolonga la alineación de los Patipálidos, sino que su liderazgo detrás del plato y la forma de cuadrar los strikes podría impactar notablemente el desempeño de los lanzadores que sería también crucial -- especialmente de los derechos Michael Kopech, Dylan Cease y el dominicano Reynaldo López -- para determinar si el equipo está listo para ser contendiente.

-Medias Blancas: Yasmani Grandal, C

Por virtud de su gran desempeño como primer bate, su gran defensa y energía en general, el puertorriqueño es el alma y corazón de la Tribu. La única interrogante, debido a que está cerca de convertirse en agente libre y el factor económico, es si Cleveland cederá al infielder si la corta temporada no comienza bien.

División Este Liga Nacional

-En los Marlins de Miami: Sixto Sánchez, LD

El dominicano, calificado por MLB Pipeline como el prospecto número 22 en todo el béisbol, es uno de los rostros del futuro de los Peces. Ahora el debut del derecho en el equipo grande sería el primer paso a una reconstrucción enfocada en el pitcheo.

-En los Mets de Nueva York: Jacob deGrom, LD

Con los grandes pasos que el equipo de Queens ha dado en la ofensiva -- principalmente por la gran temporada de Pete Alonso -- la mayoría de las proyecciones tienen al club llegando lejos. Pero tras ganar dos premios Cy Young consecutivos, el derecho se ha afianzado como la pieza crucial en Nueva York.

-En los Nacionales de Washington: Juan Soto, OF

El quisqueyano ayudó a los capitalinos a navegar y triunfar tras la partida de Bryce Harper. La importancia del jardinero aumenta ahora que Anthony Rendón ya no está en el equipo. Sin embargo, vale agregar que el destino de Washington también dependerá en gran parte de su rotación.

-En los Filis de Filadelfia: J.T. Realmuto, C

No cabe duda de que Bryce Harper es el líder de este grupo. Pero el mismo Harper elogia el talento de Realmuto. Como ocurre con Grandal (y hasta con Ohtani), Realmuto es uno de pocos jugadores que causan un impacto en el plan de los serpentineros y en la alineación.

En la División Central Liga Nacional

-En los Cerveceros de Milwaukee: Christian Yelich, OF

Las partidas de Grandal y Mike Moustakas sólo elevan la importancia del ganador del JMV de la Liga Nacional en el 2018. Aunque Milwaukee tuvo éxito en la recta final del 2019 pese a la ausencia de Yelich, nos podemos atrever a decir que el equipo preferiría contar con su guardabosque por toda la campaña.

-En los Cardenales de San Luis: Jack Flaherty, LD

Aunque la ofensiva de San Luis no alcanzó todo su potencial el año pasado, podrían hacerlo en el 2020. Pero es probable que el pitcheo se encargue de guiar al equipo y Jack Flaherty no ha tardado para afianzarse como una verdadera figura.

-En los Cachorros de Chicago: Javier Báez, SS

Hubo muchos factores que resultaron en otro bache de Chicago durante septiembre, pero el principal sería el hecho de que el boricua agotó apenas un turno después del 1ro de septiembre por una lesión en un pulgar. Su bate, guante y energía son la chispa de los Cachorros.

-En los Piratas de Pittsburgh: Josh Bell, 1B

No es un secreto que los Bucaneros tienen bastante trabajo por hacer para ascender a la punta de la división. Pero el inicialista dio un gran paso hacia adelante con una línea ofensiva de .277/.367/.569 con 37 jonrones y 37 dobletes en el 2019.

-En los Rojos de Cincinnati: Eugenio Suárez, 3B

El venezolano recibe la etiqueta tras registrar OPS de .912 y pegar 83 cuadrangulares en las últimas dos temporadas. Ahora está por verse si la operación en un hombro le impedirá aportar en un club de Cincinnati con altas expectativas.

En la División Oeste

-En los D-backs: Ketel Marte, 2B

Ya no es el único Marte en Arizona tras la llegada del también dominicano Starling. Pero el ascenso de Ketel a un nivel digno de votos para el JMV el año pasado es el mayor motivo por el que esta escuadra tuvo un buen final, incluso después de los cambios de Paul Goldschmidt y Zack Greinke.

-En los Dodgers de Los Ángeles: Walker Buehler, LD

Aunque no debemos descartar a los JMV Cody Bellinger y Mookie Betts, si Buehler se ausenta de la rotación, Los Ángeles estaría obligado a contar con un brazo de mayor edad en Clayton Kershaw junto al mexicano Julio César Urías, quien todavía no ha podido afianzarse. Buehler ha surgido como una estrella en el grupo de abridores.

-En los Gigantes de San Francisco: Evan Longoria, 3B

Longoria ya no es el mismo jugador que fue con los Rays, pero con Buster Posey habiendo optado por no jugar, el veterano antesalista es lo más cercano que un equipo de los Gigantes repleto de posiciones alternadas tiene como un legítimo jugador titular. Y con este club en un claro estado de transición, su influencia en la siguiente generación de Gigantes es importante.

-En los Padres de San Diego: Fernando Tatis Jr., SS

El dominicano es uno de los jugadores más electrizantes del béisbol. Eso no significa que el infielder no tiene bastante por aprender en cuanto a su mentalidad en el plato y pulir su defensa se refiere. Pero el quisqueyano no perdió tiempo para cumplir con las expectativas de su pedigrí -- aunque haya sido en una pequeña muestra de 84 partidos.

-En los Rockies de Colorado: Nolan Arenado, 3B

Siete Guantes de Oro. Cuatro Bates de Plata. Una contagiosa pasión sobre el terreno. Arenado es el líder de este equipo. Pero está por verse por cuánto tiempo.