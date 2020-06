Jugadores de "taxi squad", qué es y cómo podría beneficiar o no la pelota invernal dominicana

Entre propuestas y contrapropuestas para jugar la temporada de las Grandes Ligas, cada vez luce más inminente que no habrá campaña de ligas menores.

Eso abre las puertas para un término poco manejado, que es “taxi squad”, que bien puede ser jugador (es) flontate (s) y se cree que este recurso se utilizará para la siguiente campaña. Bueno, si es que al final se canta “play ball”.

Si se juega las Grandes Ligas, el uso de los “taxi squad” puede beneficiar o no al campeonato de béisbol otoño-invernal.

Veamos algo del término, que si bien puede parecer nuevo, no lo es dentro del mundo del béisbol. Los “taxi squads” pueden ser considerados como un grupo de jugadores que estarían disponibles y entrenando, con el fin de que sea(n) llamado(s) a sustituir a algún(os) compañero(s) (por lesión, descanso, etc.) del roster activo. El hecho de que si hay una segunda pretemporada, que no sería extensa y la ausencia de la liga menor, viabiliza a tener una plantilla de jugadores sustitutos.

El pasado 12 de junio, JJ Cooper, de Baseball America, dio a conocer que MLB ha informado a los equipos para que encuentren un lugar de entrenamiento para los “taxi squads”. Ese grupo debe de estar localizado dentro de los 160 kilómetros del estadio de cada equipo.

La cantidad de ese grupo de jugadores todavía está por definir. Lo que sí se considera es que aquí estarían los jugadores de niveles altos de ligas menores, en este caso (Triple A/Doble A), y jugadores del roster de 40 que pueden ser subidos en cualquier momento, sin importar el nivel que haya jugado en las menores.

Si se celebra la temporada 2020, posiblemente será con clubes que tengan 30 jugadores y posiblemente 20 más en una configuración tipo “taxi squad”, según datos del New York Post.

Temporada MLB vs la invernal

La campaña MLB-2020 se ve cada vez más comprometida. Y los últimos suspiros de este lunes mostrados por Rob Manfred le dan poco aliento a la estación de este año.

Pero, si con fortuna se juega, entonces varios jugadores dominicanos de las Mayores (más de 700) estarán asegurados por un tiempo indeterminado, igual pasaría con los de ligas menores asignados en taxi squad, excepto los Clase A.

Esa condición pudiera afectar en alguna manera el béisbol invernal dominicano. “Dependiendo del calendario que se apruebe de Grandes Ligas. Si la temporada de Grandes Ligas coincide con la invernal, esos jugadores no estarían disponibles” para la liga invernal, consideró el gerente de los Leones del Escogido, José Gómez.

De forma usual, las Menores terminan un mes antes que MLB, en este caso entonces no podrían irse a sus casas, “aunque no estén activos en Grandes Ligas”.

Otro aspecto que pudiera afectar es que se habla de una liga otoñal de Arizona de 30 equipos.

La fortuna es que muchos de esos jugadores estarían en el béisbol invernal dominicano en enero.