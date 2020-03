Jugadores “leyendas”, que fueron cambiados de equipos

Imaginar al número 12 en cualquier otro uniforme del fútbol americano de la NFL pareciera imposible. Pero no sería la primera vez que una franquicia y el ícono del equipo se separan... en circunstancias poco amigables. En la historia del béisbol, hemos visto varios casos así, así que revisemos los 10 “divorcios” más memorables.

Primero fue una broma, luego un rumor y ahora pareciera ser algo cantado: Después de dos años complicados, al parecer hay muchísimas posibilidades de que Tom Brady no regrese con los Patriotas de Nueva Inglaterra la próxima temporada.

Frank Robinson y los Rojos

Robinson disparó de vuelta rápidamente. “No hay justificación”, dijo. “Pareciera que de golpe me puse viejo entre el final de la temporada y el 9 de diciembre”. Pero la verdadera respuesta la ofreció la campaña siguiente, en la cual bateó .316/.410/.637, lideró la Liga Americana con 49 cuadrangulares y 122 empujadas. Se llevó su segundo premio al JMV y su primer anillo de Serie Mundial.

Entonces, se pueden imaginar su sorpresa cuando se enteró de que había sido cambiado a los Orioles por Bill DeWitt, el gerente general de Cincinnati. Y también pueden imaginar su reacción cuando se enteró de la razón que ofreció DeWitt, quien básicamente dijo que, pese a tener 30 años, Robinson no era un jugador joven.

Tom Seaver y los Mets

Todo terminó de explotar el 15 de junio de 1977, la fecha límite para cambios de aquel entonces, cuando Seaver leyó una columna en el New York Daily News en la que se decía que simplemente estaba celoso de que Nolan Ryan ganaba más con los Angelinos. El estelar derecho inmediatamente pidió un cambio, y Nueva York acordó a última hora un canje con los Rojos , que (junto con el cambio que llevó a Dave Kingman a los Padres) sería conocido como la “masacre de medianoche”.

Por supuesto, un sobrenombre como ése viene con ciertas consideraciones económicas. La agencia libre acababa de ser creada, y antes de la temporada de 1977, Seaver pidió que su contrato fuera renegociado para estar en línea con los lanzadores mejor pagados de la liga. Jugador y equipo discutieron por meses, con Seaver criticando abiertamente al club por no gastar más para armar un equipo competitivo, y los Mets negados a darle un aumento.

Ozzie Smith y los Cardenales

Smith y el equipo llegaron a un acuerdo: San Luis le pagaría el resto de su contrato y Ozzie anunciaría que se iba a retirar al terminar la temporada. Eso no significaba que se iba a quedar callado, sin embargo. Smith creía que no le habían dado una oportunidad justa, y se lo dejaba saber a los reporteros con regularidad. Después de un juego particularmente impresionante, se sonrió en su casillero y preguntó, “Bueno, ¿quién creen que debería jugar en el campo corto mañana?”

Roger Clemens y los Medias Rojas

Clemens pasó sus primeras 13 temporadas en la Gran Carpa con los Medias Rojas, ganando tres Premios Cy Young, un JMV de la Americana y dejando 3.06 de efectividad en Boston. Pero mientras se acercaba a la agencia libre en el invierno de 1996, la directiva de los Medias Rojas sabía que se iba a convertir en el lanzador mejor pagado de la historia y que el club probablemente no iba a ser capaz de pagarle tanto dinero. Cosas que pasan. Sin malos sentimientos, ¿verdad?

Ken Griffey Jr. y los Marineros

Tom Glavine y los Bravos

Glavine pasó cuatro temporadas con sus ex archirrivales, alcanzando las 300 victorias y ayudando a la novena de Queens a llegar al umbral de la Serie Mundial.

Glavine fue uno de los motores de la dinastía de los Bravos en los años 90. En dicha década, sumó 20 victorias en dos ocasiones, ganó dos Premios Cy Young de la Liga Nacional y fue el JMV de la Serie Mundial de 1995 luego de ayudar a Atlanta a ganar su primer título en casi 40 años. Pero cuando Glavine se convirtió en agente libre después de la temporada del 2002 a sus 36 años, los Bravos -- el único club por el que había lanzado -- no estaban dispuestos a darle los cuatro años garantizados que pedía el monticular. Le ofrecieron dos.

Nomar Garciaparra y los Medias Rojas

El movimiento nunca se concretó y Garciaparra tuvo que empezar la temporada del 2004 con los Medias Rojas, estando consciente de que el club quería desprenderse de él. Una lesión en un tendón de Aquiles no ayudó. A mediados de temporada, el gerente general Theo Epstein envió a Garciaparra a los Cachorros.

Frank Thomas y los Medias Blancas

Ya había señales de advertencia a mediados de la temporada del 2005 cuando Thomas, disgustado de no estar en la alineación un día, no participó en los entrenamientos del equipo antes del partido. Cuando “El Gran Dolor” se lesionó y no pudo ayudar a Chicago en la postemporada, el club le envió una carta informándole que se había activado una cláusula en su contrato que reduciría su salario para el 2006 drásticamente y que tenía una semana para decidir si quería convertirse en agente libre.

A sus 37 años, Thomas eligió la segunda opción, pero no antes de dejar saber que estaba molesto con la manera en que las cosas se manejaron. El cañonero terminó firmando con los Atléticos para la temporada del 2006 y conectó dos jonrones en su regreso a Chicago en mayo de ese año.