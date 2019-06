$!Julio Lugo, excompañero de equipo de David Ortiz: “Mi corazón está roto”

El exjugador de Grandes Ligas y excompañero de David Ortiz en las ligas menores del béisbol estadounidense, Julio Lugo llegó esta mañana al centro médico avanzado Abel González para conocer su situación de salud y las primeras palabras que dijo a la prensa fueron: “Mi corazón está roto”.

“No sabemos la circunstancia de lo que ha pasado pero el no se merece esto. Es lamentable que nuestro país no nos pueda proveer un seguridad”, se quejó Lugo.

El ex segunda base de los Medias Rojas de Boston, en nombre de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana y de la que es vicepresidente, exhortó a los jugadores a tener cuidado, actuar con conciencia y no estar exhibiéndose en tanto sitios de esa categoría. No obstante, indicó que tampoco se pueden limitar de ir a donde quieran ir, por lo que necesitan una seguridad jurídica.