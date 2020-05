$!Justin Verlander está optimista acerca de su salud

El lanzador de los Astros, Justin Verlander, dijo el jueves que ha progresado satisfactoriamente durante la última semana en su proceso de recuperación de la cirugía en la ingle derecha a la que se sometió el 17 de marzo y se siente bien optimista acerca de su salud.

Verlander, en una reunión telefónica con reporteros del área de Houston, dijo que recientemente comenzó a hacer tiros y se sintió bastante bien, aunque todavía no está al 100%. La lesión en el dorsal que lo dejó fuera de acción a principios de la primavera ha sanado, y la lesión en la ingle que lo llevó a operarse también está sanando. La cirugía se realizó en Filadelfia y estuvo a cargo del Dr. William Meyers, el mismo cirujano que operó a Verlander de un músculo abdominal en enero del 2014.

“En general, todo va por buen camino y he comenzado, en estas últimas dos semanas, a sentirme bien fuerte, particularmente al lanzar”, declaró Verlander. “Puedo decir que en la última semana he progresado bastante y me siento bien optimista con el curso de mi recuperación”.