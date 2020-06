$!Ken Griffey Jr. habla de su documental y otros temas

MLB Network estrenó el domingo un documental de 90 minutos sobre Ken Griffey Jr. El miembro del Salón de la Fama se tomó un tiempo para platicar sobre el filme y otros temas durante una videoconferencia desde su hogar en Winermere, Florida.

¿Qué significa tener un documental sobre ti después de que todo el mundo vio “The Last Dance” sobre Michael Jordan?

“Éste fue un proyecto que se estaba trabajando en los últimos años, así que no fue algo inesperado. Estábamos esperando el momento indicado para hacerlo. No quería quitarle la atención al gran momento de Edgar Martínez el año pasado, cuando ingresó al Salón de la Fama. Fue importante para mí que él tuviera su momento y que pudiera disfrutar todo el año. El filme lo completaron hace un año y medio. Pero no quería que fuera una distracción para un muchacho al que le tengo el mayor respeto como compañero y como persona”.

¿Viste “The Last Dance”?

“Conozco a Michael. Le tengo un gran respeto a M.J. Puedes ver el gran trabajo que realiza dentro y fuera del deporte; eso no se ve con frecuencia. Él es una persona muy honesta y lo aprecio por eso. Soy muy buen amigo de Mike. Siempre puedo llamarlo si tengo alguna pregunta. Las cosas que ha hecho fuera del baloncesto me han permitido disfrutar de lo mismo...el poder tener mi propia línea de zapatillas y el poder estar en comerciales y cosas por el estilo, él fue el que abrió el camino para cada atleta que vino después”.

Siempre has considerado muy importante el Día de los Padres. ¿Qué significa que este documental se estrenara este año en ese día?

“Es algo maravilloso. Pegué mi jonrón No. 500 en el Día de los Padres, y tantas cosas importantes suceden en el Día de los Padres. Normalmente, los padres llevan a sus hijos al estadio. Recuerdo cuando iba al estadio con mi papá en el Día de los Padres. Ahora que tengo hijos, puedo compartir con ellos y ver un lado de los deportes que nunca ven. Pero el solamente ser un padre en general, no hay otra cosa con tanto valor ni más importante que ser un papá. También ser madre, pero la verdad es que no puedo describir ese aspecto...”

LeBron James es una figura que sobresale en tu documental. ¿Sabías del gran impacto que causaste en él?

“No, pero te puedo decir que cuando LeBron se convirtió en profesional, su primera Navidad fue en nuestra casa. Estaba en Orlando y con Melissa cocinamos una cena de Navidad junto a algunos de sus compañeros. Fue maravilloso tener a un muchacho -- con 18 años, recuerdo esos días, cuando yo también era un fenómeno. Vino a nuestra casa, cenamos, vimos un partido y desde entonces soy un gran fanático de él. Ha hecho tantas cosas con la escuela que fundó y también como activista, simplemente maravilloso. Además de ser un gran jugador de baloncesto, es una gran persona”.

¿Es más fácil dar detalles de tu vida en un documental ahora que tus hijos son mayores?

“Sí, porque entienden lo que sucede en la vida. Todavía son relativamente jóvenes. El menor [Tevin] tiene 18 años y todavía no entiende algunas cosas que suceden en el mundo. Pero ahora que Trey tiene 26 años y Taryn 24, es importante poder demostrarles un aspecto de mi vida que es importante. Soy una persona muy privada y lo hice a propósito. Sólo quiero que mis hijos tengan una vida normal y que los demás no piensen que ellos o ella estén ahí por la estatura de su padre. Quería que trabajaran por todo y han hecho un gran trabajo.

“Siempre digo que el mayor elogio que he recibido no es por mis logros en el béisbol, sino cuando Jason LaRue me dijo, ‘Sería excelente si tuviéramos en el clubhouse más niños iguales a los tuyos’. Y eso significa mucho más que cualquier otra cosa, porque demuestra que mis hijos se han criado de la manera correcta y los demás lo notan y lo valoran”.

¿Viste el documental junto a tu familia?

“Sí. Mis hijos sólo me miraron y comenzaron a reírse. Luego miraron a su madre [Melissa, su esposa], porque hubo algunas escenas cuando comenzó a llorar. Una fue cuando me fracturé mi muñeca. Hasta este día no ve cuando me estrello contra el muro. Sabía cuándo iba a pasar y simplemente volteaba la cabeza. Pero así pasó y está en el documental. Para mí, así es la vida. Pero para ella es algo triste”.

¿Cómo han sido las cosas en tu hogar durante la pandemia?

“En esta casa soy un empleado esencial 24/7. Eso significa que voy al buzón, voy a la oficina postal, hago las compras. Si le preguntas a Tevin, dirá que no la ha pasado bien porque no se ha juntado con nadie en dos meses y medio. Puede conducir a algunos lugares, pero sin salirse del auto. Hemos estado bien. De vez en cuando, la gente nos visita para asegurarse de que todo esté bien. Pero en general, como los demás, estamos tratando de mantenernos seguros y en salud”.

¿Qué piensas de la situación laboral en MLB?

“Con tal de que todos estén seguros, en salud y que puedan tomar una decisión justa para ambas partes, pienso que ha sido lo que todo el mundo ha visto. La gente quiere que el béisbol regrese y los deportes en general. ...Ha sido una locura. He pasado por una huelga. Parece diferente, porque ahora tengo el punto de vista de un aficionado que se pregunta, ¿Cuándo comenzarán a jugar béisbol? He estado fuera del sindicato por 10 años, pero quiero que los muchachos estén seguros y en salud, porque eso es lo más importante”.

¿Cuánto te alegra que más jugadores estén prestando su voz para tratar los problemas en la sociedad como Black Lives Matter?

“Pienso que la gente simplemente debe escuchar. Hay tantas historias de las experiencias de los jugadores de la negra. Yo he pasado por algunas cosas también. No quiero recalcar mucho mis experiencias, pero ahora es el momento de sentarse y escuchar. No puedo ponerme en los zapatos de nadie y no quiero que los demás se pongan en mis zapatos. Sólo quiero que escuchen y que hablemos del tema para que las cosas mejoren, no solamente para mi generación, sino también para las generaciones que vienen”.

¿Cuál sería el próximo documental que verías?

“Para mí, se trata simplemente de ver el lado humano de las personas. Pienso que la gente cree que los atletas no son humanos, que no nos importan ciertas cosas y que sólo jugamos. Ése no es el caso. Somos humanos. Sentimos, respiramos, nos lastimamos. Sólo queremos que nos traten como una persona, pero entendemos que tenemos una plataforma para decir algunas cosas que otros normalmente no pueden decir, la gente sin voz. Solamente queremos asegurarnos de que todos tengan una voz y que las cosas sean justas, sin importar quién eres, que seas tratado con justicia”.Según informo Greg Johns de MLB.com.