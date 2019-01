$!Kershaw quiere ponchar la trata humana

En su cuenta de Twitter cuelga la cita bíblica de Colosenses 3:23: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”.

“A menudo en los Estados Unidos la gente me pregunta y a mi esposa por qué República Dominicana, qué les hizo tomar la decisión de ir a apoyar a la República Dominicana y la respuesta es simple. Son los niños. Los niños aquí necesitan ayuda y estoy muy emocionado de poder ser parte de eso. Solo en estos últimos días que hemos estado aquí hemos podido ver el cambio, a través del trabajo IJM, la cooperación del Gobierno y las autoridades locales hemos visto muchísimos cambios y Adam y yo estamos aquí para continuar con ese cambio”, dijo Kershaw.

Kershaw se reunió con el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional el lunes y ayer ofreció una conferencia de prensa junto al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein, y el ex jugador Adam LaRoche, tras recibir un informe positivo del trabajo realizado en el país.

Pero este zurdo gigante (6’4 pies), blanco, texano, cristiano, sentía que no podía reportarse al campamento de los Dodgers dentro de 15 días en Arizona sin regresar a la República Dominicana a supervisar parte del trabajo en que se enfoca la fundación que dirige junto a su esposa Ellen.

Cómodo en Dodgers

Sobre la Sabermetría

Las estadísticas de última generación dan a Kershaw un acumulado de 62.1 victorias sobre jugador reemplazo (WAR en la versión de Baseball-Reference) y 61.6 en FanGraphs, líder entre los lanzadores en la década actual.

Pero el zurdo, como un alto número de peloteros, no parece estar de acuerdo con la importancia que se le da en algunos círculos del béisbol.

“Adam no quiere responder eso (risas). Creo que es buena y mala. Creo que personas que quizás no habrían encontrado espacio en el juego han hallado trabajo con esto, pero creo que están restando el valor humano del juego. No puedes poner jugadores en una caja. Tienes que ver la personalidad, lo que los impulsa y las motivaciones, que en mi opinión es muy importante que cualquier estadística”, dijo Kershaw.