La academia de Carlos Beltrán trae su experiencia formando peloteros

Poner a operar la CBBA en el municipio Florida, al oeste de San Juan, costó US$6 millones. Allí los jóvenes estudian y practican entre las 8:00 AM y 5:00 PM.

La alianza permitirá a los jóvenes de la Carlos Beltrán visitar el país para hacer intercambios y a los criollos ir a Puerto Rico. El fin es crear una estructura que integre a otras academias similares, como una que desarrolla los ex bigleaguers Bruce Chen en Panamá y Orlando Cabrera en Colombia.

En ese ecosistema comenzó a operar en 2011 (tras cuatro años de maduración por el ex toletero) la Carlos Beltrán Baseball Academy, una escuela secundaria especializada en béisbol que ha graduado 248 estudiantes/atletas, de los que el 10% (20) han sido seleccionado en el draft de la Major League Baseball y el 98% ha recibido ofertas de estudios superiores.

Altos requisitos

“No aceptamos a nadie que no cumple con los requisitos atléticos. Si pasa la prueba puede entrar siempre y cuando tengas un GPA (promedio académico) de 2.5 (80) o más. El ser un atleta bueno es necesario pero no es el único requisito. Hubo su reto, pero ahora que uno se ha adaptado tiene sus ventajas, entrar al draft y el pelotero puede tomar esa decisión cuando no es su única alternativa”, dijo Mendoza.

Ulloa definió la escuela puertorriqueña como el modelo en español más efectivo, sobre todo por su modelo pedagógico .

“La educación es la vía real y única para desarrollar. Son pocos los que pueden ser profesionales, aunque tengas el hambre, el deseo y la motivación. Los 16 años es una edad muy joven, pero de los 16 a 22 cualquier persona se puede desarrollar”, explicó Ulloa.

Ulloa tiene 10 años en la industria suministrando servicios de educación y preparación física a las academias de la MLB en el país y particulares.

NPerez@diariolibre.com