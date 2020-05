Cancelar temporada en ligas menores afectaría a más de 2,000 dominicanos

Regalaba pizzas a compañeros

Nomar Mazara, en un Instagram Live con Emilio Bonifacio el mes pasado, confesó que las dificultades que atraviesan los jugadores en ligas menores lo marcó tanto que a menudo compraba hasta 10 cajas de pizzas para repartirlas entre compañeros que no tuvieron la fortuna suya de firmar por US$5 millones y que prácticamente pasaban “hambre” en esa fase. “Tenía un compañero que firmó por solo US$10 mil. Yo no tenía ese problema, pero había un muchacho que firmó por 10 mil dólares, ese dinero lo gastó de una vez y cobrando 1,200 dólares mensuales, aparte de eso tenía que pagar apartamento, tenía que pagar todo, comida, de eso tenía que sacarle algo para mandarle a su padre, no le quedaba nada, había veces que tenían que vivir hasta cinco en un apartamento de una habitación, no es fácil”, confesó Mazara.