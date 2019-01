La crisis entre peloteros pinta agudizarse con la juramentación hoy de Almonte

Acusa a la Lidom

Quien tampoco se mordió la lengua y tronó tan duro como el bate cuando jonroneaba fue George Bell, presidente de la Fenapepro, quien acusó a la Liga de Béisbol (Lidom) de estar detrás del movimiento que busca destituirlo, en un movimiento que consideró ingenuo de parte de Almonte y siente “pena” por prestarse a “actuar contra sus colegas jugadores activos y retirados”.

“Yo responsabilizo a la Lidom si la juramentación que van a hacer ilegalmente, es un fraude, el señor Vitelio (Mejía) fungió como mediador, pero se ha hecho de la vista gorda. En la reunión Almonte me dijo que no estaba metido en eso, no podemos tener dos caras, le tengo mucho respeto a Chilote Llenas, pero no sé cómo se ha prestado a eso”, dijo Bell.

El ex toletero de los Blue Jays, White Sox y Cubs reveló que la Lidom tiene atrasado el pago de cheques de los meses de noviembre y diciembre con la Fenapepro, aunque no quiso revelar el monto.

“Vitelio sabe que yo no soy muchacho. Si es una componenda para desarticular la federación de peloteros para que los jugadores queden como cuando yo jugaba que te suspendían por dolores de cabeza, porque la federación no te protegía, eso no lo permitiremos”, dijo el primer dominicano en ganar el premio al Jugador Más Valioso en la MLB (1987).´

Basó su argumento sobre trama de la Liga en el hecho de que Almonte es empleado de la Lidom y en caso de asumir será una especie de títere del organismo y de los dueños de equipo, lo que atentaría contra las conquistas de los jugadores.

“Ahí (en las elecciones del viernes) todo lo que se hizo fue un montaje. Es un fraude y un chantaje. Es un golpe de estado contra la federación”.

Definió como un fraude las elecciones del viernes y advirtió que en su momento lo denunciará todo.

Bell manifestó que la gestión con la que él se identifica asumió la Fenapepro con las arcas casi vacías, pero hoy tiene un patrimonio millonario y es un trabajo que debe de ser reconjocido.