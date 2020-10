$!La critica que le hizo A-Rod a la estrategia de Yankees en el segundo juego de la Serie Divisional

A-Rod, quien ganó dos Premios al JMV y un anillo de Serie Mundial mientras jugó por los Bombarderos del 2004 al 2016, no estuvo de acuerdo con lo que él calificó como una decisión “efectista” por parte de los Yankees, según relata Matt Kelly en las páginas de MLB.com.

El excañonero Alex Rodríguez tuvo fuertes comentarios acerca de su ex equipo, los Yankees, después de la derrota de Nueva York por 8-4 frente a los Rays el miércoles en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

“Ustedes son los Yankees de Nueva York, la franquicia más grande y más ganadora -- quizás de todos los deportes”, manifestó Rodríguez en el arranque del programa después del juego de la cadena FOX. “Tienes que jugar tu juego. Lo has hecho por 120 años, tienes 27 campeonatos y los has logrado como un alfa. Lo has logrado al viejo estilo”.

Rodríguez citó la victoria de los Yankees en el Juego 1, en la que Nueva York obtuvo una salida más tradicional de seis entradas por parte de su as Gerrit Cole, antes de que el relevo del club sacara los últimos nueve outs en la victoria por 9-3, como ejemplo de ese “viejo estilo”. Rodríguez dijo que “la gerencia decidió involucrarse” una vez que la serie avanzó al Juego 2.

“El roster de los Yankees tiene que superar eso para hacer quedar bien [al gerente general] Brian Cashman y a toda la gerencia”, continuó Rodríguez. “Ellos han hecho muchas cosas maravillosas, pero el Juego 2 fue un error. ¡No se arriesguen! Jueguen béisbol.

“Los jugadores ganan campeonatos”, concluyó Rodríguez. “Solíamos decir, ‘Si el manager puede permanecer ajeno al juego, eso sería grandioso’. Ahora tenemos que decir, ‘Si las gerencias pueden permanecer ajenas al juego’. Frustrante”.