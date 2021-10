$!La fatiga extrema afectará a 94 peloteros dominicanos

En el caso de la Lidom, la cifra es inferior que al último año que hubo ligas menores (2019) cuando no se autorizó el uso de 204 jugadores pertenecientes al circuito.

Hubo otros 54 jugadores que inscribieron su nombre en el pasado sorteo de Lidom y no fueron escogidos (por lo que se convirtieron en agentes libres) que desde Nueva York ordenaron su inhabilitación para empezar el torneo.

Los equipos ya saben con quién pueden contar y con quién no. La Major League Baseball envió la lista de jugadores en fatiga extrema, es decir, que no podrán arrancar la campaña en la Lidom, programada para comenzar el 27 de octubre.

¿Cómo se llega a la fatiga extrema jugando?

Jugadores incluido en la lista de fatiga extrema

Águilas Cibaeñas: Julián Fernández (LD), Alex Reyes (LD), Leody Taveras (OF), Daison Acosta (LD), Juan de Paula (LD), Jhoan Durán (LD), Breiling Eusebio (LZ), Jonathan Hernández (LD), Dinelson Lamet (LD), Freudis Nova (SS), Manuel Silva (LZ) y José Soriano (LD).

Estrellas Orientales: Dayeison Arias (PD), Robinson Pina (PD), Yoan Aybar (PZ), Emmanuel Clase (PD), Amed Rosario (SS), Rodolfo Durán (C) y Rony García (PD)

Gigantes del Cibao: Ángel de Jesús (PD), Johan Domínguez (PD), Sandy Alcántara (PD), Jean Segura (SS), Joel César (PD), Willy Collado (PD), Yerry de los Santos (PD), José Devers (SS), Seranthony Domíguez (PD), Jorge Guzmán (PD), Ronald Guzmán (1B), José Leclerc (PD), Brailyn Márquez (PZ) y Luis Perdomo (PD).

Leones del Escogido: Julio Y. Rodríguez (OF), Rafael Devers (3B), Vladimir Guerrero Jr. (1B), Stephen Alemais (SS), Kelvin González (PD) y Félix Paulino (PD).

Tigres del Licey: Brayan Bello (PD), Ronny Henríquez (PD), Elvis Luciano (PD), Cristofer Meléndez (PD), Elvis Rodríguez (PD), Génesis Cabrera (PZ), Jaime Barría (PD), Dedniel Núñez (PD), Fernery Ozuna (PD), José Rivera (PD), Luis Severino (PD) y Jojanse Torres (PD).

Toros del Este: Jhony Brito (PD), Moisés Lugo (PD), Jeimer Candelario (3B), Carlos Estévez (PD), Teoscar Hernández (OF), Manny Machado (3B), Héctor Neris (PD), José Ramírez (3B), Gary Sánchez (C), Pablo Abreu (OF), Miguel Andújar (DH), Alexander Martínez (PD), Ángel Perdomo (PD), Hansel Rodríguez (PD), Wennington Romero (PZ), Raymells Rosa (PD) y Sixto Sánchez (PD).