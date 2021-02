$!La garantía de éxito que significa ser Top 100 Baseball America

Si el ranking que desde 1990 publica la revista Baseball America con los que considera son los mejores 100 prospectos todavía no establecidos en Grandes Ligas sirve de parámetro para medir el talento a punto de impactar, entonces los dominicanos pueden estar ilusionados con el relevo.

La afamada publicación, llamada la Biblia del béisbol menor, trae a 15 quisqueyanos en su escalafón, con Wander Franco que repite como el número uno y cinco entre los primeros 12. Es la segunda mayor cantidad desde los 16 que se colaron en 2017.

Además de Franco (Rays) aparecen Julio Rodríguez (Marineros, OF) 3; Sixto Sánchez (Marlins, PD) 6; Cristian Pache (Bravos, OF) 7: Marco Luciano (Gigantes, SS) 12; Jasson Domínguez (Yankees, OF) 33; y Oneil Cruz (Piratas, SS) 50.

También Brailyn Márquez (Cubs, LZ) 52; Deivi García (Yankees, PD) 55; Vidal Bruján (Rays, 2B) 56; Ronny Mauricio (Mets, SS) 65; Noelvi Marte (Mariners, SS) 73; Gerardo Perdomo (Dbacks, SS), 75; Edward Cabrera (Marlins, LD) 81 y Orelvis Martínez (Blue Jays, SS) 96.

Sánchez se estableció en la rotación de Maimi en 2020, Pache se tomó un breve café con Atlanta al igual que Deivi García con los Mulos.