$!La incapacidad de acuerdo entre jugadores y dueños amenaza a MLB ser el gran perdedor tras la COVID-19

A medida que el deporte profesional asoma su cabeza colectiva desde la cobertura de una pandemia y encuentra metódicamente un camino para reiniciar sus ligas, la incertidumbre va mucho más allá de cuántos juegos pueden disputar, si se otorgarán campeonatos y cuándo se les permitirá a los fanáticos asistir a los parques.

No, la gran incógnita radica en qué cambios provocados por la mitigación de COVID-19 pueden volverse permanentes, y cómo pueden reordenar significativamente el panorama deportivo.

Y en muchos escenarios en los que emerge un nuevo orden mundial, el mayor perdedor podría ser Major League Baseball, dice un reporte del diario estadounidense USA Today.

Olvídese, por un momento, de que la liga y sus jugadores están involucrados en una pelea por cientos de millones de dólares y no pueden llegar a un acuerdo para jugar, incluso cuando los fanáticos lidian con millones de pérdidas de empleos, más de 100,000 muertes de estadounidenses en una pandemia y un ajuste de cuentas racial de décadas.

No, incluso si MLB tenía su casa en orden, la interrupción en la industria del deporte, es decir, la espada de doble filo de la asistencia, ya pone en peligro el modelo financiero del juego. Los eventos de 2020, creen los expertos de la industria deportiva, solo acelerarán eso, y la lucha actual entre propietarios y jugadores solo puede exacerbarlo.

"Francamente, la relación entre MLB y la Asociación de Jugadores es una de las cosas que limitan el futuro del béisbol. Tienen que trabajar juntos ”, dice Marc Ganis, presidente de SportsCorp, con sede en Chicago, una firma que consulta regularmente con MLB, la NFL y la NBA. "Todo no puede ser una batalla.

“Los jugadores, en su organización, no han sentido la necesidad de trabajar con los propietarios porque el dinero ha seguido llegando. Desde su punto de vista, no hay crisis. Pero están a punto de ser golpeados en la cara con un pez mojado. Porque después de esta temporada, podemos ver una reducción significativa en los grandes contratos a largo plazo otorgados a los jugadores porque los equipos no pueden proyectar los ingresos con precisión", dice Ganis.

Ganis cita las razones habituales de la crisis existencial del béisbol: la edad promedio del fanático es de 50 años en comparación con los 30 de la NBA. Una pérdida de ingresos por transmisión local debido al corte del cable, seguido más adelante por una burbuja potencial de la red deportiva regional. Y, por supuesto, las preocupaciones habituales sobre un juego que es demasiado deliberado y demasiado lento para hacer crecer una base más allá de su núcleo de envejecimiento.

El mundo del deporte, a mediados y después de la pandemia, solo será más feroz.

La NBA se muda al territorio MLB

En una jungla donde el fútbol americano es el rey y todos los demás luchan por los miles de millones de dólares restantes para mantener sus industrias, el béisbol, el hockey, el baloncesto y el balompié masculino y femenino se han vuelto expertos en crear espacios fuera del Big Football.

Para el béisbol, eso significó un casi monopolio en los meses de verano, una pista perfecta para su inventario prácticamente sin fondo. Pero si la necesidad es la madre de la invención, también es el padre de la invasión. Y durante los próximos dos años, la amenaza de la NBA se hará aún más real.

Si el béisbol llega a un acuerdo para jugar esta temporada, disfrutará de una ventana de exclusividad de solo tres semanas a principios de julio, ya que la NBA proyecta que sus juegos se reanudarán a fines de julio.

Si ambas ligas evitan los cierres causados ​​por una serie de casos de coronavirus, el béisbol se encontrará cara a cara con los aros en sus playoffs, ya que el Juego 7 de las Finales de la NBA está programado tentativamente para el 12 de octubre.

La próxima temporada no será mejor: la NBA planea un inicio del 1 de diciembre de la temporada 2020-21, adelantando su temporada regular a mayo, las finales a julio, el draft después de eso. Esa es una temporada completa de mover más de su inventario cara a cara con el béisbol, en lugar del fútbol. Y a la NBA le podrían gustar los resultados.

"Habrá una invasión en el calendario típico de la MLB", dice Ganis, "y si eso es exitoso, pueden encontrar calificaciones e interés de los fanáticos tan grandiosos, que pueden invadir otro mes o más en la temporada tradicional de béisbol. Eso sería muy malo para las Grandes Ligas de Béisbol".

El desafío será proteger la base más allá de un núcleo relativamente resistente en una economía que puede sufrir durante años.

"No creo que nada sobre COVID y los bloqueos que hemos tenido cambien la conexión de un fanático ávido con el deporte", dice Alex Evans, director gerente de L.E.K. Consultante. “La preocupación podría ser a largo plazo, si esto fuera más allá de esta temporada. Es más difícil traer de vuelta a los fanáticos, y muchos fanáticos del deporte se transmiten de generación en generación. Cuanto más tiempo no tenga esa oportunidad, tendrá ese problema.