$!La interrogante: ¿sacarán los Yankees la chequera esta vez?

No han tenido el tipo de as en el que David Price finalmente se convirtió en octubre, por los Medias Rojas, en el 2018. No han contado con nadie que diera la cara como lo acaban de hacer Stephen Strasburg y Max Scherzer por los Nacionales. Y como lo hizo Gerrit Cole por los Astros antes de que tuviera que ver a Strasburg y Scherzer en los Juegos 6 y 7 de la Serie Mundial del 2019.

Cashman no hubiese podido decir algo así sin Sabathia, el último verdadero as de octubre que han tenido los Yankees.

No hubo mejor lanzador en Grandes Ligas en el 2019 que Cole , aunque Verlander se haya adjudicado el Premio Cy Young de la Liga Americana. Los Yankees no solamente quieren a Cole; necesitan a Cole como necesitaban a Sabathia.

Hace poco le pregunté a Cashman si pensaba que los Yankees tenían una verdadera posibilidad de firmar a Cole. Me respondió, por mensaje de texto, que no sabía.

Ahora los Yankees tienen en la mira a Cole, el lanzador de mayor élite en el mercado. Se trata de alguien que no cumplirá 30 años hasta el próximo septiembre. Jon Lester tenía 30 años cuando firmó un enorme contrato con los Cachorros como agente libre previo a la campaña del 2015.

En el 2016, Chicago le puso fin a una sequía de 108 años sin un título de Serie Mundial. Cuando los Cachorros se vieron abajo tres juegos a uno ante los Indios de Cleveland en aquel Clásico de Otoño, le dieron la bola a Lester, quien los ayudó a ganar 3-2. Lester hizo todo lo que estaba supuesto a hacer un as.

Los Yankees nunca tienen campañas perdedoras. Pero ahora llevan una década sin disputar una Serie Mundial. Hacen muchas cosas bien en el Yankee Stadium. Pero el pitcheo abridor sigue representando una deficiencia. Se puede argumentar que el último lanzador cultivado en la finca de Nueva York que fue un éxito fue Andy Pettitte. Ahora los Yankees tienen a muchachos jóvenes. El dominicano Luis Severino tiene un gran potencial. Y otros prospectos brindan una gran esperanza.

Pero los Yankees no han firmado a un agente libre tan talentoso como Sabathia desde que ficharon al propio Sabathia. Y con todo respeto a Tanaka, el japonés nunca ha ganado más de 14 juegos por Nueva York en una temporada. No ha sido un as como lo es Cole. Los lanzadores como Cole no se ven todos los días. Nadie entiende eso mejor que el gerente general de los Yankees.