$!La meta de Wander Franco: establecerse en GL en 2020

Después de terminar su práctica de bateo, Wander Franco se dirigió al terreno a la sesión de fildeo de su equipo, los Gigantes del Cibao. Una vez allí completó la rutina, pero decidió mantenerse en el campo de juego, alrededor del shortstop, su posición, capturando batazos de sus compañeros de equipo que aún restaban por completar la ronda de bateo.

Así trabaja la primera selección del draft de novatos de esta temporada, escogido por los Gigantes.

Esa fase para él no era necesaria, pues completó ambas partes. Pero este chico de tan solo 18 años va por más. “Dios me ha puesto en un lugar que no todo el mundo puede llegar. Seguiremos trabajando más duro”, dijo Franco, sobre el ser una de las figuras de este campeonato y con esa edad. No en vano, Franco es considerado el principal prospecto de las Grandes Ligas.

“Eso es algo que uno hace cuando está enfocado”, dijo Franco sobre su práctica extra de fildeo. “Y yo estoy enfocado”.

Así se expresa este chico que pertenece a los Rays de Tampa Bay, luego de estampar su firma por 3.825 millones de dólares.

El joven nativo de Baní disparó anoche en su primer turno un larguísimo jonrón solitario entre los jardines derecho y central en el partido que ganaron ayer sus Gigantes 5-1 contra los Tigres del Licey. Simpatizantes y rivales de su equipo quedaron impresionados.

Franco es capaz de batear con fuerza, pero también fildea y tiene velocidad en las bases.

Esas herramientas y su hambre de ser mejor, lo llevan a plantearse el siguiente paso: establecerse en las Grandes Ligas.

“Mi plan es llegar a Grandes Ligas el año que viene”, con el ánimo de mantenerse en ese nivel y él lo tiene claro: “Todo el mundo llega y no se mantiene”.

El banilejo espera ser protagonista a temprana edad, incluso más temprano que sus compatriotas Fernando Tatis jr., Vladimir Guerrero Jr., pero igual que Juan Soto, quien debutó en Grandes Ligas con los Nacionales de Washington con 19 años y 207 días. Franco cumplirá 19 el próximo 1 de marzo de 2020 y espera colocar números desde esa edad en las Mayores. “Así será con Dios delante”, dijo.

Y si es por la edad, eso poco le preocupa. “No hay presión. Eso es normal”, señaló el banilejo, que tiene por delante al lanzador José Rijo -18 años y 328 días en 1984- con los Yanquis y de posición a Alfredo Griffin -18 años 334 en 1976- con los Indios, como los dos dominicanos más jóvenes en debutar en las Grandes Ligas.