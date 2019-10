$!La MLB quiere eliminar 42 equipos en ligas menores. ¿Cómo afectaría a la RD?

El plan no contempla afectar la Dominican Summer League, pero los equipos estarán limitados a tener en sus plantillas de ligas menores entre 150-200 jugadores. En 2019, los Yanquis tuvieron ocho equipos y 285 jugadores. Si entra en vigencia la propuesta de la MLB no podrían exceder los 135, estima Baseball America.

¿Qué alega la liga?

Las filtraciones obtenidas de fuentes que no pueden revelar su nombre, pero que incluirían hasta dueños de equipos, dan cuenta de que la MLB está insatisfecha con las condiciones de hasta el 25% de los estadios donde se juega hoy en las ligas menores y quiere asumir el control para mejorarlos.

La liga que dirige Rob Manfred también quiere que los equipos de la MiLB asuman parte del aumento de salario que debe llegar en el futuro cercano.

El esquema también busca reconfigurar la distribución de los equipos y las ligas. Moverse de Clase A a Triple A costaría hasta US$12 millones.

Un informe del sitio The Athletic de marzo da cuenta de que el pago promedio para un jugador de Clase A sería de US$6,100 por la temporada, de US$9,350 en Doble A y para Triple A de US$14,850. Salvo el último, el resto de los pagos queda por debajo de los US$12,490 al año que el Departamento de Salud y Servicios Humanos coloca como el umbral de la línea de la pobreza.

Los Toronto Blue Jays se adelantaron en marzo y aplicaron aumentos de entre 40-56% a sus jugadores. Un porcentaje similar es lo que se prevé que tendrían que aplicar el resto de los clubes.

Una demanda sometida por el ex lanzador de ligas menores Garrett Broshuis contra la MLB para mejorar el salario está en la actualidad en la novena corte del US Circuit Court of Appeals.