$!La MLB teme a una segunda ola y quiere definir ya

PHOENIX. En la propuesta que Grandes Ligas presentó al sindicato de peloteros se aconseja a los jugadores no utilizar servicios de transporte como Uber o Cabify, que los fanáticos no se acerquen ni al hotel que hospeda a las figuras, no habrá ni autógrafos ni selfies, ni mucho menos chocar las manos cuando anoten carreras.

De acuerdo con rl USA Today, el borrador tiene entre 80-100 páginas con un gran enfoque en la protección de los jugadores.

Estas medidas se consideran no solo como una forma de mantener a los jugadores seguros durante una temporada regular de 82 juegos, sino más importante, asegurar su salud hasta que el último equipo esté de pie con un trofeo de la Serie Mundial.

Existe preocupación en toda la MLB de que una segunda ola del coronavirus enviará al país de nuevo al encierro en el otoño justo cuando los playoffs están llegando a un punto culminante.

La liga había considerado previamente la posibilidad de extender la temporada hasta diciembre, pero esa idea ha sido descartada y ahora hay un fuerte sentimiento de que la Serie Mundial debe concluir para la primera semana de noviembre.

Además de exprimir un mínimo de 82 juegos en tres meses, una versión ampliada de la postemporada, con 14 equipos en lugar de 10, podría generar hasta 59 juegos. No poder ver los playoffs hasta el final sería un gran golpe financiero para los equipos.