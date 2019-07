$!La pelota otoño-invernal está al doblar de la esquina

Parece que fue ayer que las Estrellas rompieron su cadena de medio siglo sin ganar, pero el torneo otoño-invernal 2019-2020 está a la vuelta de la esquina y tanto las oficinas de la Lidom como de los equipos no paran de trabajar, si bien en Águilas y Licey no terminan los problemas de oficina entre accionistas y socios, respectivamente.

El sábado 12 de octubre, con una triple cartelera, se abrirá el telón al curso que estará dedicado a la memoria del ex canciller Carlos Morales Troncoso.

En el estadio Quisqueya, el Licey será anfitrión ante el Escogido a partir de las 5:00 de la tarde, en tanto que a las 7:00 de la noche los Gigantes recibirán en el Julián Javier a las Águilas. La inauguración oficial será en San Pedro de Macorís cuando las campeonas Estrellas Orientales reciban a los Toros del Este.

Las primeras prácticas de los equipos abren el 19 de septiembre.

