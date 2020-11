$!La peor salida de Ramón Ortiz

La salida de Ramón Ortiz fue la peor de su carrera en la Liga Dominicana, fue el 8 noviembre del 2010, donde permitió ocho carreras limpias en 1.1 innings, la cual superó la de su pobre salida en la semifinal del 29 de diciembre del 2007 ante los mismos Gigantes que le marcaron seis carreras limpias en 2.1 innings lanzados y también la de su primera apertura el 19 de diciembre del 2004 cuando el Escogido en 1.1 innings lanzados le fabricó 4 carreras limpias.

El último lanzador del Licey que había permitido 8 CL en una apertura fue Manny Aybar el 3 de noviembre del 2001 ante los Toros, pero en 2.1 IP donde le conectaron 3 jonrones... Lanzadores abridores del Licey en serie regular con pésimas actuaciones con menos de 2 entradas lanzadas perdiendo el encuentro, están Darren Holmes, el 29 de noviembre de 1990, ante los Azucareros IP 0.1, CL 5; Balbino Gálvez, el 8 noviembre de 1991 con IP 0.0, CL 4; Rafael Roque, el 2 de diciembre 2000 vs Escogido IP 1.1, CL 6 y el 26 de diciembre del 2001 vs Estrellas IP 1.2, CL 6; Otoniel Lanfranco el 12 de noviembre 2000 vs AC en 1.1 IP, 6 CL; Ubaldo Jiménez, el 21 de noviembre del 2006 vs Estrellas IP 1.0, CL 5; Wilton Chávez, el 4 de noviembre del 2005 vs Toros en 1.2 IP, 5 CL.

-Ralp Kiner, uno de los grandes jonroneros de las Ligas Mayores con 369, la mayoría con Pittsburgh, nació un 27 de Octubre de 1922 en Santa Rita, Nuevo México y murió el 6 de Febrero del 2014 en Rancho Mirage, California. Llegó a Cooperstown en 1975. Ray Torres que nació en Hermosillo, Sonora, murió en Mérida, Yucatán el 27 de Octubre del 2012. En invierno bateó 124 jonrones.

Un día como hoy: En 1973, Von Joshua, del Licey, bateó de 4-3, incluyendo un jonrón en la primera entrada para que el Licey derrotara a las Águilas en el estadio Cibao ante 8,826 fanáticos. Dou Rau fue el pitcher ganador.

En 1982, muere en Santo Domingo el deportista Rodolfo Bonetti Burgos (Birrito) propulsor del béisbol dominicano.

En 1998, las Águilas del Cibao, con Luis Vizcaíno de abridor, blanquean 7-0 a los Gigantes apoyados en jonrones de Guillermo García, Adrian Beltré y Miguel Tejada.