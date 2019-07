$!La posibilidad de Devers ante Trout por el premio Jugador Más Valioso

Estamos en la segunda mitad del torneo de béisbol de las Grandes Ligas y con ellas muchos análisis sobre los premios que tradicionalmente se otorgan a los peloteros al final de la campaña.

Uno de esos premios, el de Jugador Más Valioso, lo capturan los más sobresalientes en la temporada y nombre como el Mike Trout siempre está presente en los votantes para la distinción.

Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, lidera su equipo en los principales renglones ofensivos; promedio de bateo con .305, jonrones con 30; 75 empujadas, .453 promedio de embasarse y en hits con 96.

Más que convincentes son los números de Trout para ser evaluado para el premio de Jugador Más Valioso. Sumamos a eso que esas estadísticas las tienen entre los líderes de algunos departamentos ofensivos en la Liga Americana, amén de que los Angelinos no son competencia de consideración para estar en la postemporada.

Los números que en la misma fecha presenta el dominicano Rafael Devers, de Media Rojas de Boston, asegura que será los nombrados con votos para el mismo premio.

Devers batea para promedio de .325, el mejor de su equipo, lo mismo que en hits con 122; ha anotado en 74 ocasiones, 73 impulsadas, entre sus 122 hits hay 28 dobles, dos triples y 19 jonrones, con un promedio de embasarse de .379.

El promedio de bateo de Devers lo tiene como el mejor segundo bateador de la Liga Americana mientras Trout está en el octavo lugar; en anotadas el dominicano es el segundo mejor, Trout no figura, pero lidera los empujadores y Devers no aparece.

En hits deber lidera, Trout no figura; en dobles Devers es el tercer mejor, Trout no aparece; en triples ninguno figura; mientras que en jonrones Trout es el líder y el dominicano no está entre los mejores 10. Ni Trout ni Devers están entre los 10 mejores robadores de bases del circuito.