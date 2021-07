$!La precariedad arropa a jugadores de ligas menores de los Angelinos

El abismo entre el glamour de las Grandes Ligas y las precariedades de las ligas menores no para de sorprender, ni siquiera con las promesa que hizo la MLB en su proyecto de reingeniería que eliminó 42 franquicias en las fincas. Al menos en los Angelinos ese bienestar todavía no llega.

Así lo dibuja ESPN en una nota de Joon Lee, con jugadores durmiendo en estreches y quedando con deudas por rentas, como un grupo de los Angelinos.

Es el caso de Kieran Lovegrove, un lanzador activo de Doble-A Rocket City Trash Pandas, que dijo que vive con otros seis compañeros de equipo en un apartamento de tres habitaciones, durmiendo en un colchón doble, con una persona durmiendo en la cocina y otras dos en la sala de estar. Otros como Shane Kelso, quien pasó parte de la temporada 2021 con los 66ers de Inland Empire 66ers de baja A, otro afiliado de los Angels, antes de retirarse debido a las condiciones de vida de los jugadores, dijeron que cuatro compañeros de equipo se alojaron en una caravana en un parque de casas rodantes mientras otros vivían fuera de los coches.

“Ha llegado al punto en el que hay muchachos que están en una grave crisis de salud mental debido a lo estresante que es el dinero aquí”, dijo Lovegrove a ESPN. “Realmente creo que afecta no solo su juego en el campo, sino que también afecta la calidad de vida en general. Estamos llegando a un punto en el que esto realmente se está volviendo perjudicial para la salud general de los jugadores, y el propietario no se ocupa de [la organización] diciendo activamente que no les importa la salud de sus jugadores“.

Kelso dijo que estaba perdiendo US$1,000 al mes de sus ahorros y que se habría arruinado antes del final de la temporada si no hubiera decidido jubilarse; el alquiler de su vivienda costaba US$2,000, pero el equipo le pagaba US$1,600 al mes.

“La gente no comprende la tensión mental que conlleva eso, que no sabes cuánto dinero vas a tener al final de cada mes y no sabes cómo vas a llegar a fin de mes”, dijo Kelso. “Yo era un jugador tardío. No firmé por mucho dinero. La gran mayoría de los jugadores están en mi posición”.

Lovegrove trabajó como conductor de Lyft y Uber y como trabajador de almacén para UPS y Best Buy en la temporada baja para complementar sus ingresos de ligas menores y mantener su carrera en el béisbol. Si bien Lovegrove permanece en la lista de ligas menores de los Trash Pandas, dijo que está considerando terminar su carrera en el béisbol después de 2021 debido a la tensión financiera y de salud mental de la vida en el béisbol.

Uno de los principales problemas que enfrentan los jugadores de ligas menores, según Lovegrove y Kelso, es la falta de acceso a alimentos de calidad. Kelso dijo que el equipo esperaba que consumiera entre 3.500 y 4.500 calorías al día, pero solo alimentaba a los jugadores con 800-1.200.

“Eso es necesario para nuestro trabajo”, dijo Kelso. “Si no hacemos eso, nuestros cuerpos fallan y no podemos hacerlo”.

Lovegrove dijo que fue testigo de cómo los cuerpos de sus compañeros de equipo se descomponían debido a la falta de opciones de alimentos saludables, y muchos dejaron de consumir comida rápida como McDonald’s o Taco Bell.

“No estaban recibiendo suficiente nutrición para mantener la masa muscular”, dijo Lovegrove. “Tuvimos muchachos que perdieron 5 libras en dos semanas”.

Lovegrove dijo que las condiciones de vida de los jugadores de ligas menores muestran que al dueño de los Angelinos, Arte Moreno, “realmente no le importa una mierda el lado ganador” de dirigir un equipo de béisbol debido a su fracaso en el desarrollo de la próxima generación de jugadores de béisbol.

“Es frustrante cuando estás sentado en el corral y escuchas a los muchachos hablar sobre lo mala que es la propiedad y lo mala que es la organización porque no quieres que los muchachos estén en un lugar en el que no estén contentos”, dijo Lovegrove. “¿Moreno está completamente desconectado de la realidad de lo que es ser jugador? Probablemente. No veo que eso cambie realmente porque no sé si realmente le importa la calidad de la organización tanto como la cantidad de dinero que produce“.

El gerente general de los Angelinos, Perry Minasian, respondió en un comunicado a través de un portavoz del equipo.

“Lo que se está informando es inaceptable, lo investigaremos y lo abordaremos”, dijo Minasian.

Lovegrove jugó anteriormente en las organizaciones de los Indios de Cleveland, los Gigantes de San Francisco, los Orioles de Baltimore y los Dodgers de Los Ángeles. Dijo que había una gran brecha entre cómo lo trataban anteriormente y cómo lo trataban en el sistema de fincas de los Angelinos.

“Cleveland rehizo toda su sala de pesas, proporcionando tres comidas al día. Estaban volando muchachos”, dijo Lovegrove. “Le estaban dando a muchos jugadores, no solo a sus mejores prospectos, la oportunidad de mejorarse seriamente a sí mismos bajo la mirada de la organización, y al hacerlo, creo que produjeron jugadores significativamente mejores de lo que hubieran tenido su sistema operado como el Ángeles “.

Kelso cree que Moreno y los Angelinos son sintomáticos de un problema mayor en el béisbol.

Los equipos de todo el béisbol están haciendo cambios en sus sistemas de ligas menores, incluidos los Gigantes, los Medias Rojas de Boston y los Mets de Nueva York. Los Giants anteriormente no pagaban salarios a los jugadores en los entrenamientos de primavera extendidos antes de cambiar su tono en junio, según SFGATE. Los Medias Rojas ahora ofrecen beneficios adicionales a los jugadores de ligas menores, incluido el pago atrasado extendido de los entrenamientos de primavera y los estipendios de vivienda retroactivos a principios de mayo. Los Mets se unieron a otros 12 equipos en el béisbol para pagar a los jugadores de los entrenamientos primaverales extendidos.

“Es hora de que los Angelinos de Los Ángeles y todos los demás equipos de la MLB asuman la responsabilidad de albergar a sus jugadores de ligas menores durante la temporada”, dijo Harry Marino, exjugador de ligas menores y director de la organización Advocates for Minor Leaguers. “Los jugadores no estarán satisfechos hasta que se logre ese resultado. Mientras tanto, deberíamos preguntarnos por qué confiamos nuestro pasatiempo nacional a multimillonarios a quienes no les importa si sus empleados tienen un lugar para dormir por la noche”.