La presencia de los Grandes Ligas no impide que Lidom repruebe defensa

En historia, figuras y relaciones la liga dominicana alardeas de tener un nivel técnico con ribetes de Grandes Ligas y los planteles actuales dicen que se acerca. El 42% de los jugadores (171) que vieron acción hasta la jornada del domingo (403) tiene experiencia ligamayorista, 68 de ellos tan reciente como 2018.

Sin embargo, la defensa de la Lidom medida por el promedio de errores por choque queda en la cola cuando se compara con todas las ligas del sistema de desarrollo de la Major League Baseball en 2018, aún detrás de la Liga de Verano Dominicana, una donde la media de edad es 18 años.

Al disputarse los primeros 102 partidos de la fase regular (68% del calendario) los seis equipos se combinaron para cometer 223 errores, lo que arroja una media de 2.18 por encuentro. El Escogido (48) va a la cabeza con 1.4, mientras que Águilas (27) y Estrellas (32) son los únicos que no fallan a la defensa en al menos una ocasión por fecha con 0.7 y 0.9, respectivamente.

El pasado miércoles 21 de noviembre se cometieron 12 errores en la triple cartelera y solo uno de los seis equipos cerró con esa casilla en blanco.

En la temporada pasada de la MLB se produjo 0.57 errores por juego y para encontrar la última vez que la media fue de un número entero hay que irse a 1946 (1.03), cuando la tecnología para preparar las superficies de juego como los guantes estaba distaba de la de hoy.

¿Poco tiempo para practicar, jugadores utilizados fuera de su posición, condición del terreno? Encontrar una explicación es complicada hasta para los protagonistas y técnicos, que reconocen lo preocupante del tema.

“Buscar el por qué creo que es muy difícil. Me parece que la mayoría de esos errores son en tiro, es una pregunta muy difícil de contestar y lamento no poder darte la respuesta, yo no la tengo”, dijo Arturo De Freites, dirigente interino de los Toros y que en el pasado trabajó con Gigantes y Estrellas.

De las 113 carreras que ha permitido el pitcheo del Licey hay 24 que llegaron por fallas defensivas, un 21% del total. Los Gigantes solo han cedido por esa vía nueve de las 108.

“A los Toros no hace falta práctica, a diario se hace mucho infield. Simplemente los errores se cometen, pero no creo que sea por falta de práctica. La práctica que se hace en la liga dominicana es rutinaria”, agregó el ex infielder petromacorisano que jugó 17 temporadas en la Lidom.

Si Pedro López pudo estirar hasta 13 años su presencia en la Lidom fue por su guante. Este mocano es ahora a sus 34 años coach de infield del Escogido y cree que la razón se explica por el tiempo de trabajo.

“Es una liga muy exigente, hay muchos infielder que nos descuidamos un poco, no hacemos la rutina que tenemos que hacer diario como hacemos en Estados Unidos o en cualquier otro lugar que vamos. Simplemente nos confiamos mucho”, dice López, de fugas paso por la Gran Carpa entre 2005 y 2007.

Los rojos dedican hasta 30 minutos a prácticas defensivas antes de cada partido.