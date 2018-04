La propuesta de Pablo Neftalí Cruz: que La Normal sea un estadio para la niñez

SANTO DOMINGO. Convertir el estadio La Normal en un proyecto de trabajo infantil es la propuesta del scout Pablo Neftalí Cruz.

Aun cuando se conserve el legado histórico de este primer parque de pelota profesional de béisbol, inaugurado en 1946, Cruz promueve que se haga hincapié en la niñez. El estadio La Normal “ha sido reparado muchísimas veces, pero nada más reparan las gradas, cambian los asientos, lo pintan bonito, pero siempre el terreno, como que no se le da ese cuidado que merece”, dice en sentido general sobre la obra.

Y si se va a lo específico entonces razona que por el hecho de encontrarse ese estadio como parque principal entre tantos sectores vulnerables Villa Consuelo, Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa María, Capotillo, Gualey y Las Cañitas es fundamental un estadio modelo infantil.

“Si te diría que no lo he pensado te mentiría, porque la tanta delincuencia que hay ahí en esa zona que necesita con urgencia que los niños sean educado”. No es una obra cualquiera, pues no sería únicamente béisbol, también formación humana.

Así, el proyecto contaría con un sicólogo, un doctor, un sociólogo, “con gente que sabe de eso”.

En su propuesta también incluye que las niñas jueguen béisbol.

“Es que no hay play en ninguno de esos sitios y ahí a La Normal es donde van (esos niños) a refrescarse, a hacer su vida deportiva y creo que se necesita ayuda”.

Se requiere de una remodelación urgente a todos los niveles, sin descuidar la parta de atrás de los plays, donde, advierte, hay bastante espacio que jueguen niños de 7 a 12 años.

“La Normal lo necesitamos con urgencia, porque tú coges de La Zurza al Malecón y el único estadio que hay es La Normal”, señala Neftalí.

Es por eso que insiste en la remodelación del parque, donde una vez visitaron los Dodgers de Brooklyn con su figura, Jackie Robinson, pero donde destacaron tambié los hermanos Olivo.

“Ponerle atención, porque es una zona donde más delincuencia hay”, apunta. La Ciénaga, Los Guandules, Cristo Rey, Villa Consuelo, Capotillo, Villas Agrícolas, Villa Francisca, Villa Juana, Palma Real, Villa Juana, 27 de Febrero, Ensanche Espaillat, La Zurza, Gualey y San Carlos, encabezaron, según datos de la Procuraduría General de la República realizado en 2016, los sectores en que más homicidios se cometieron, publicó DL.

“¿Qué es lo que vamos a sembrar?, hombres buenos”, plantea Cruz. “¿Cómo los sembramos? cogiéndolos a los seis, siete años. No lo agarre a los 15 porque ya está enseñado (erróneamente). A esa edad no cogen consejo”. Cruz, nativo de San Francisco de Macorís, lleva ligado al béisbol 53 años, muchos de esos en La Normal, y afirma ser testigo presencial de distintas situaciones de violencia, además le preocupa el que hayan pocos estadios de béisbol infantil a nivel de toda la nación.