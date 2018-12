$!La RD clasifica al Premier 12 de Béisbol en México 2019

La Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC) anunció hoy los países clasificados – las 12 naciones mejor posicionadas en el ranking mundial – y las fechas del WBSC Premier12® 2019, el principal evento internacional de béisbol de 2019 que incluirá 32 partidos en múltiples países del 2 al 17 de noviembre.

La WBSC aumentará la distribución de premios en efectivo para el II WBSC Premier12 2019, luego de la exitosa edición inaugural en 2015. El Premier 12 también otorgará la mayor cantidad de puntos para el ranking mundial entre todas las competencias de béisbol internacional.

Los Equipos Nacionales Masculinos de los países mejor ubicados en el ranking, provenientes de cuatro de los cinco continentes Olímpicos, disputarán el WBSC Premier12 2019, incluyendo al No. 1 Japón, No. 2 Estados Unidos, No. 3 República de Corea, No. 4 China Taipei, No. 5 Cuba, No. 6 México, No. 7 Australia, No. 8 Holanda, No. 9 Venezuela, No. 10 Canadá, No. 11 Puerto Rico y No. 12 República Dominicana.

El Presidente de la WBSC Riccardo Fraccari dijo: “Felicitaciones a los 12 mejores equipos del mundo por clasificar al Premier12. La primera edición del Premier12 en 2015 fue el evento deportivo internacional más visto del año en los países anfitriones, China Taipei y Japón, y con dos equipos del Premier12 avanzando a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el Premier12 2019 está listo para superar todas las referencias anteriores, generando entusiasmo por Tokyo 2020, el Movimiento Olímpico y el deporte del béisbol.