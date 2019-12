La recta que Aroldis Chapman "soltó" en su cuenta de Facebook

"Yo lo poco que tengo ya sea material o lujos me lo he ganado con muchos años de trabajo, sudor, sacrificio alejado de mis seres querido (hijos, padres, hermanas, amigos), lo que tengo no lo he robado ni quitado a nadie, lo he logrado con mis manos y la dedicación que le doy a mi deporte, estoy orgullosos de eso al igual que mi familia y verdaderos amigos", dijo el estelar lanzador que en 2017 firmó 5 temporadas con los Yankees por $86 millones de dólares.