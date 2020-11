$!La Russa al ser detenido ebrio por la policía: “¿No ves mi anillo, soy un inmortal del béisbol”?

El mánager de los Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol después de que supuestamente chocó su auto contra una acera en febrero, dejándolo humeando al costado de una carretera del área de Phoenix, según los registros judiciales obtenidos por ESPN.

Es el segundo arresto conocido por conducir ebrio para La Russa, quien en 2007 se declaró culpable de un delito menor de DUI en Jupiter, Florida.

Un miembro del Salón de la Fama de 76 años considerado durante mucho tiempo como uno de los entrenadores más astutos del béisbol, La Russa fue contratado para liderar a los Medias Blancas la semana pasada después de una ausencia de nueve años del dugout, lo que sorprendió a los observadores durante todo el juego.

Cuando ESPN lo contactó el lunes por la noche, La Russa dijo: “No tengo nada que decir”, y colgó el teléfono.

Un portavoz de los White Sox dijo que la organización estaba al tanto del incidente.

“Debido a que este es un caso activo”, dijo, “no podemos comentar más en este momento”.

El 24 de febrero a las 11:40 p.m., un oficial de paz respondió a una llamada y encontró a La Russa de pie junto a su SUV, según una declaración jurada presentada por el Departamento de Seguridad Pública de Arizona. La Russa le dijo al oficial, quien había detectado un “leve olor a bebida alcohólica”, que había estado en una cena con amigos de Los Ángeles Angels, para quienes trabajaba como asesor especial. La Russa fue detenido cerca del Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, y le dijo al oficial que había golpeado algo y que se había roto una llanta, según la declaración jurada. Después de una prueba de sobriedad de campo, La Russa fue detenida. En la declaración jurada, el oficial de orden público lo describió como “argumentativo”.

La Russa se negó a someterse a una prueba de aliento o proporcionar una muestra de su sangre u orina para medir su nivel de alcohol en sangre, según la declaración jurada, y el oficial obtuvo una orden de registro para tomar dos tubos de sangre de La Russa. Ese es un procedimiento común para los casos de DUI en Arizona, dijo Michael Munoz, un abogado de defensa criminal de DUI del área de Phoenix que no está afiliado al caso. Muñoz también dijo que no era raro que no se presentaran cargos en los casos durante varios meses debido a la desaceleración causada por la pandemia de coronavirus; sin embargo, otras fuentes policiales en Arizona le dijeron a ESPN que la demora parecía excesiva.

“Me tomé un vaso de vino mientras cenaba con mis amigos”, dijo La Russa, de acuerdo al reporte. “No ves mi anillo?”, dijo el entrenador. “Soy una persona inmortal del béisbol. Soy legítimo. Soy un miembro del Salón de la Fama hermano. Tú estás tratando de avergonzarme”.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa le dijo a ESPN que no podía comentar sobre un caso pendiente, pero dijo: “El Departamento de Seguridad Pública de Arizona presentó cargos a nuestra oficina por DUI”, y hubo una demora causada por la presentación inicial. en la jurisdicción incorrecta.

La información de los Tribunales de Justicia del condado de Maricopa muestra que el caso se presentó el 28 de octubre, un día antes de que La Russa fuera contratada oficialmente por los White Sox, y señala que La Russa fue citada por conducir bajo los efectos del alcohol y registrar una sangre. contenido de alcohol de .08 o más, que es un delito menor. Si es declarado culpable, La Russa enfrenta hasta 10 días en la cárcel, aunque Muñoz dijo que en la mayoría de los casos los infractores por primera vez cumplen un día, pagan una multa y deben usar un dispositivo de bloqueo de encendido hasta por un año. Muñoz dijo que un DUI más de siete años antes no contaría como un DUI previo bajo la ley de Arizona, que tiene duras penas para los infractores reincidentes.

La Russa fue arrestado previamente por DUI después de quedarse dormido en un semáforo cerca de las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Cardenales de San Luis, a quienes dirigió durante 16 años y llevó a dos Series Mundiales. El nivel de alcohol en sangre de La Russa era de .093%, por encima del límite legal de .08%. Su arresto se produjo cinco semanas antes de que Josh Hancock, un lanzador de los Cardinals, muriera cuando conducía borracho y chocaba contra un camión estacionado.

El día de su declaración de culpabilidad por el DUI de 2007, La Russa dijo en un comunicado: “Acepto toda la responsabilidad por mi conducta y les aseguro a todos que he aprendido una lección muy valiosa y que esto nunca volverá a ocurrir”.