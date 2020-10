$!La Serie Mundial y la magia de Randy Arozarena

Luego de gran incertidumbre de si había o no béisbol por la pandemia del COVID-19 en 2020, finalmente hubo temporada y una mejor aún Serie Mundial que quedará para la historia en un año tan difícil.

Kevin Cash (izquierda), ha recibido "duras críticas", por sacar a Blake Snell en el sexto partido de la Serie Mundial, celebrado el 27 de octubre del 2020. (AP/Jae C. Hong)

Error clave del manager de los Rays

Es cierto que el triunfo fue ayudado también por un error de cálculo del mánager de los Rays, Kevin Cash, quien levantó antes de tiempo a su estelar abridor Blake Snell, ganador en 2018 del premio de pitcheo Cy Young.

Snell había propinado nueve ponches y le habían dado solamente dos imparables en seis capítulos. Debía dejarle lanzar a los dos siguiente bateadores, como un gesto elegante hacia su astro lanzador. Acto seguido, en el mismo episodio, los angelinos se fueron arriba dos carreras a una.

No obstante la mala decisión, Cash ratificó que no se arrepentía de su decisión.

"Sentí que en ese punto que Blake había dado todo lo que podíamos pedirle. Fue una decisión dura. Se puede decir que Nick Anderson (que permitió después las carreras) ha sido el mejor relevista en los últimos dos años".

Cash añadió que "entiendo totalmente la crítica que viene con esto, pero estoy confiado de que teníamos que elegir. Blake estuvo excepcional para nosotros. Mirando hacia atrás, realmente uno desearía que Nick hubiera podido conseguirlo. Estoy bien con la decisión".

Por su parte, Snell no quedó satisfecho y subrayó que estaba "definitivamente decepcionado, molesto. Solo quería la bola, me sentía bien. Hice todo lo que pude para seguir en la lomita (...) Creo en mí, en lo que estaba haciendo. No caminé a nadie (dar boletos), tuvieron solo dos hits contra mi".