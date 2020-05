$!La temporada de Grandes Ligas está más floja que un diente de leche

Si habrá béisbol de Grandes Ligas este año está más floja que un diente de leche.Los peloteros no cojen corte con su dinero y la posición del pítcher Blake Snell de que no jugará si no recibe su salario completo y el apoyo que recibió por parte de Nolan Arenado y Bryce Harper, pone difícil el panorama.

Y para ponerle más suspiro al bizcocho Alex Rodríguez usó sus redes sociales para dar su opinión. Y lo que cree es que ambas partes deben ceder para conseguir una solución y "salvar al béisbol”.

Muchos de los bigleaguers no quieren jugar este año por miedo a la pandemia y otros se niegan a jugar si no les pagan sus honorarios, de acuerdo con el número de juegos a realizar. Planifican 82 en vez de los 162 de costumbre.

Los propietarios de equipos claman que, si no se juega, perderán no menos de cuatro mil millones de dólares y el comisionado, Rob Manfred, en medio de todo este desastre, trata de imponer el bateador designado en la Liga Nacional.

Ya se han anunciado cinco fechas para inaugurar la campaña, y todo luce indicar que también peligre de que no funcione la del cuatro de julio, cuando comenzarían a jugar, pero sin público. Por lo que se observa en el panorama el COVID19 se llevará como un ciclón batatero las Ligas Menores y los Circuitos Invernales.