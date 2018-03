La temporada de las Grandes Ligas en 2018: Campaña de equipos reforzados y nuevas reglas

NUEVA YORK. Sólo la idea de tener a Giancarlo Stanton y Aaron Judge en la misma alineación enloquece a los fanáticos. Al acercarse la jornada inaugural, el béisbol de las Grandes Ligas aguarda por ver cuáles equipos realmente tienen la fuerza.

Una temporada de ricos y pobres comienza el 29 de marzo, con los menguados Marlins de Derek Jeter frente a una reforzada maquinaria de los Cachorros. Más tarde ese día, los Yanquis de Nueva York sacarán a escena a su dupla de toleteros más potente desde Mantle y Maris.

El venezolano José Altuve, Jugador Más Valioso el año pasado, y los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial, incorporaron al as Gerrit Cole a una rotación que de antemano cuenta con Dallas Keuchel y Justin Verlander. Los Dodgers e Indios continúan equilibrados después de quedarse a un triunfo de esa elusiva corona. Los Nacionales cuentan con un nuevo manager para que ayude al futuro agente libre Bryce Harper, Max Scherzer y a Stephen Strasburg a alcanzar la cima. Y los Medias Rojas recibieron el poder al bate que necesitaban.

¿Dónde deja eso a los Rojos, Piratas, Tigres, Rays y Atléticos? Bueno, mejor suerte para el próximo año. O al siguiente año.

Las Grandes Ligas tienen prisa hoy en día, siendo la norma cifras históricas en cuadrangulares y ponches. Pero pidiendo que todo se haga en menos de tres horas.

Una temporada que incluirá partidos en México y Puerto Rico está por iniciar. Y, si todo sale según lo planeado, el partido final se jugará en octubre.

BIENVENIDA

El toletero J.D. Martinez llega a Boston, que la campaña pasada conectó la menor cantidad de jonrones de la Liga Americana. Andrew McCutchen y Evan Longoria se suman a unos Gigantes en plena remodelación, misma situación la de Jake Arrieta ahora con los Filis, Christian Yelich y Lorenzo Cain vigilarán los prados de los Cerveceros, el jardinero dominicano Marcell Ozuna aportará su fuerza al bate en San Luis y el japonés Yu Darvish ahora lanza por los Cachorros. Además, hay seis managers que dirigen por primera vez: Alex Cora (Medias Rojas), Aaron Boone (Yanquis), Dave Martinez (Nacionales), Mickey Callaway (Mets) y Gabe Kapler (Filis), mientras que Ron Gardenhire (Tigres) regresa luego de una ausencia de cuatro años.

PARA NO PERDERSE

¿Es Babe Ruth o un fiasco? Veremos si el recién llegado Shohei Ohtani se convierte en el más exitoso jugador que ofrece poder ofensivo y defensivo en Grandes Ligas desde el Bambino. La Estrella japonesa de 23 años no se vio bien frente al plato y en el montículo en la pretemporada, pero es muy pronto para llegar a una conclusión. Alex Rodríguez, mientras tanto, sigue aumentando su popularidad ya en el retiro con su llegada a la cabina de ESPN para las transmisiones del domingo por la noche.

VISITAS

En un juego de números, se abre espacio para nuevas letras que se sumen a los ERA, OPS y WAR: MVs. Las visitas al montículo serán mostradas en los marcadores, para registrar cuántas veces los receptores, jugadores de cuadro o managers van a dialogar con un pitcher. Forma parte de las nuevas reglas del ritmo de juego de las Grandes Ligas, diseñadas para reducir las incesantes visitas a la lomita. Los equipos tienen permitido hacer seis viajes al montículo sin cambiar de lanzador. Después de esas seis, cada visita los obliga a cambiar de pitcher. Por supuesto, a todos les tomará un par de semanas para adaptarse. Y nada de chanchullos: ¿Qué pasa si un campocorto piensa que un relevista está agotado, y se dirige al montículo por cuenta propia para obligar un relevo?

LESIONES

El catalizador de Dodgers Justin Turner se encuentra entre varias estrellas ausentes el primer día de la temporada regular debido a lesiones. El segunda base de los Medias Riojas Dustin Pedroia, el cerrador de los Orioles Zach Britton, el abridor de Milwaukee Jimmy Nelson y el campocorto de los Azulejos Troy Tulowitzki no jugarán, mientras que la participación del segunda base de los Nacionales Daniel Murphy está en duda. El as venezolano de los Marineros Félix Hernández se recupera del pelotazo que recibió en una línea en la pretemporada. El cubano primera base de los Astros Yuli Gurriel sana de una cirugía de mano, para luego cumplir una suspensión de cinco partidos por hacer un gesto ofensivo hacia Darvish, entonces lanzador de los Dodgers, durante la Serie Mundial. El campocorto dominicano de los Mellizos Jorge Polanco inicia una suspensión de 80 juegos por uso de sustancias prohibidas, y no podrá incorporarse a la alineación en caso de que Minnesota avance a la postemporada.

FANÁTICOS

Los 30 equipos contarán con mallas para protección de aficionados más extensas, que llegarán al menos hasta el final de los dugouts... En Camden Yards, los Orioles ofrecerán entradas gratuitas en las tribunas superiores para niños de nueve años o menos durante el primer mes de la temporada... En el Coliseum, los Atléticos estrenan una zona verde detrás de las tribunas de los jardines, donde cultivan productos agrícolas y flores en macetas de secuoya... En el Dodger Stadium, habrá taburetes de bar detrás del plato, además de una zona de asientos azules en el jardín derecho para marcar el lugar donde cayó el cuadrangular de Kirk Gibson que le dio a Los Ángeles el triunfo en el primer partido de la Serie Mundial de 1988.

EXPERIMENTO

Desde el equipo de Pawtucket de categoría Triple A hasta el equipo Idaho Falls en la Liga Pionera para novatos, los extra innings tendrán un nuevo formato en ligas menores. Cada parte de la entrada iniciará con un corredor en segunda base. Eso, afirman, reducirá el tiempo de juego y ayudará a cuidar los brazos de los lanzadores prospectos. Esto mismo se hace en el Clásico Mundial de Béisbol, en otras ligas de béisbol a nivel internacional e incluso en el softbol de Central Park. Puristas, tomen nota: el comisionado Rob Manfred ha señalado que esta idea no está siendo considerada para ningún partido de Grandes Ligas en temporada regular y postemporada. ¿En serio?