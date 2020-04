$!La TV garantiza caja a la MLB para jugar sin público

La TV internacional todavía no mueve la aguja en el negocio. Dentsu, que televisa los partidos en Japón, es el mayor cliente con US$66 millones por año. En China, LeSports paga US$5 millones.

El peso de las boletas

Los Dodgers son el ejemplo obligatorio. Como el equipo que más público atrae a su parque, consiguió 78 dólares por fanático en 2019 de acuerdo con Forbes, un año en que por sus puertas entraron 3,974,309 personas.

El parqueo de Dodgers Stadium es una mina, sus 16,000 localidades suelen llenarse a un precio entre US$40 y US$60 por choque, dependiendo del tamaño del vehículo. Forbes cifra en US$185 millones sus ingresos por “puerta” cuando su nómina en el terreno alcanzó los US$193,555,333.

Pero la otra gran tajada para el conjunto californiano llega desde los acuerdos televisivos. El servicio de cable regional (Time Warner/Spectrum) le pagó US$334 millones y el nacional otros US$91 MM para totalizar US$425 MM, suficiente dinero como para cerrar las cuentas en verde aun con las tribunas vacías.

En el extremo quedaron Rockies, Marlins y Rays, con US$36 millones, por sus transmisiones locales y los otros US$91 MM por la nacional para quedar en US$127 MM, cada uno.

Como escenarios difíciles para llevar público, Miami (único que no superó el millón) y Tampa Bay solo ingresaron US$26.7 MM y US$38.8 MM por boletería (último y penúltimo), pero Colorado fue sexto en todo el béisbol con US$98.7 millones por ese capítulo.

El único equipo que presenta una relación balanceada entre los ingresos por TV y boletería es San Luis. Los Cardenales ingresaron US$115 millones en tickets y US$133 MM por la televisación de sus partidos.

En Seattle la diferencia es abismal, US$59 MM en boletas y US$156 MM en TV. Algo parecido se produce en Cleveland (US$57 MM vs US$137 MM), en Detroit (US$50 MM vs US$145 MM) y los Medias Blancas (US$54 MM vs US$143 MM).